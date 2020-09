Coronavirus, Roberto Speranza svela: “Stiamo investendo molto sul vaccino” – VIDEO

Roberto Speranza torna a parlare del vaccino contro il Coronavirus, il ministro della Salute fa sapere che stanno investendo molto

Si continua a parlare del vaccino contro il Coronavirus, Roberto Speranza ha fatto sapere che stanno investendo molto per realizzarlo.

Queste le parole del ministro della Salute: “Stiamo investendo molto sul vaccino perché lo riteniamo la soluzione vera a cui l’Italia, l’Europa e tutti i Paesi del mondo stanno lavorando. Abbiamo costruito un’alleanza, in modo particolare con Germania, Francia e Olanda, per rafforzare la proposta europea in campo di vaccini e siamo convinti che tutti i tentativi che sta facendo il mondo scientifico possano, in un tempo che ci auguriamo sia il più breve possibile, portare dei risultati“.

E ancora: “Il contratto prevede che se le cose andranno bene, se ci sarà una validazione, i dati al momento sono incoraggianti, potremo avere le prime dosi già entro la fine dell’anno e poi ancora l’inizio dell’anno successivo”.

Speranza ci ha tenuto poi a precisare che bisogna “insistere e continuare ad investire perché il vaccino è la soluzione vera al problema che abbiamo di fronte”.

Sara Fonte

Iscriviti al canale Telegram di NewNotizie per non perdere nessun aggiornamento: CLICCA QUI!