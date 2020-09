Cristina D’Avena in bikini su Instagram lascia senza fiato: “Kiss Milf Licia”

Cristina D’Avena si mostra in uno scatto in costume su Instagram accompagnandolo da una didascalia che incuriosisce non poco i fan.

“Ciak… Si gira… Vi penso!” con queste parole Cristina D’Avena accende la curiosità dei fan su quale sarà il progetto che la vede impegnata.

La cantante delle sigle di ‘Kiss me Licia’ e ‘Sailor Moon’, sorprende tutti i suoi fan: a 56 anni compiuti si mostra in bikini ed è in forma smagliante!

In questo scatto Cristina D’Avena mostra al suo pubblico una nuova versione di sé stessa, un lato sensuale e provocante che sbalordisce tutti coloro che l’hanno conosciuta come cantante delle sigle dei cartoni animati che hanno fatto la storia degli anni ‘80.

Chiunque faccia parte delle generazioni anni ‘80 e ‘90 non può non aver sentito le celebri sigle a cui Cristina D’Avena ha dato magistralmente voce. Da ‘Pollon’ a ‘Mila e Shiro’, sono tantissime le colonne sonore che potremmo menzionare, per non parlare dell’esperienza legata allo Zecchino d’Oro e al Coro dell’Antoniano.

La sorpresa dei follower è tale che non mancano di certo i commenti ironici e i riferimenti alle serie animate, “Strapazzami di coccole” scrive qualcuno, mentre un altro la definisce “Britney Spears mora”.

