Dramma tedesco: mamma uccide i cinque figli e si butta sotto un treno

Nella città di Solingen la polizia ha trovato cinque bambini morti in un appartamento. Secondo quanto emerso dai media sarebbero stati uccisi dalla madre.

La polizia di Solingen (Germania) in queste ore sta investigando su quello che pare un drammatico pluriomicidio. Secondo quanto riportato da ‘Bild’, gli agenti sono stati chiamati da una donna che ha denunciato loro il drammatico atto compiuto dalla figlia. A quanto pare infatti, questa avrebbe ucciso i suoi 5 figli per poi uscire di casa e portarle l’unico figlio rimasto. Una pattuglia è stata inviata all’indirizzo della donna, via Hasselstrasse, e purtroppo ha constatato che i bambini, tutti molto piccoli, erano davvero morti.

Al momento la polizia non ha condiviso ulteriori dettagli sull’accaduto, poiché l’indagine è ancora nelle fasi iniziali e prima vogliono avere prove certe di quello che accaduto. Per adesso, dunque, non è ancora stata accertata la causa della morte dei bambini né la presunta colpevolezza della madre. Maggiori dettagli su questa tragica vicenda emergeranno nelle prossime ore e nei prossimi giorni.

Mamma uccide i figli e poi si butta sotto un treno

L’ipotesi più concreta è che la madre dei bambini abbia perso la testa ed abbia ucciso i figli, ma che dopo averlo fatto possa essere rinsavita e abbia deciso di denunciarsi. Questo spiegherebbe il perché abbia portato l’unico figlio ancora in vita dalla nonna. Spiegherebbe anche quanto fatto successivamente, visto che la donna si è lanciata sotto un treno in corsa cercando il suicidio. La mamma dei bambini morti, unica sospettata per la loro morte, al momento si trova ricoverata in ospedale in gravi condizioni.

