Il giallo di Martinsicuro: cosa è successo alla coppia di turisti scomparsa?

La procura di Ascoli continua ad indagare sulla scomparsa della coppia di turisti cechi giunta in Italia a fine agosto: cosa gli è successo?

Dalle poche informazioni giunte sinora, sappiamo che Marketa e Tomas, coppia di fidanzati provenienti dalla Repubblica Ceca, avevano deciso di soggiornare a Martinsicuro per le vacanze estive. I due turisti erano già venuti in Italia e sulla costa marchigiana due anni prima, ma in quella occasione erano partiti con un gruppo di amici, mentre questa volta erano giunti in provincia di Teramo da soli. Marketa, studentessa 17enne, e Tomas, imprenditore di 40 anni, si erano fidanzati lo scorso 1 marzo e quello era probabilmente il primo viaggio di coppia.

Li ultimi a sentirli è stata la tour operator Renata, la quale aveva chiesto loro cosa volessero fare lo scorso sabato sera. La coppia aveva risposto che sarebbero rimasti in spiaggia per aspettare l’alba. La mattina successiva il corpo della giovane è stato trovato in riva al mare da un bagnante. Ad identificarlo è stata la madre, la quale ha riconosciuto gli orecchini preferiti della figlia. Resta ora da capire cosa è successo da quando Renata li ha chiamati a quando i due fidanzati sono scomparsi.

Il giallo di Martinsicuro: cosa è successo alla coppia di turisti?

Al momento la procura di Ascoli tiene aperta qualsiasi ipotesi, ma si pensa che i due possano essere rimasti vittima di un incidente in mare. L’autopsia sul corpo della 17enne infatti non ha mostrato segni di violenza e la morte è stata causata da un annegamento. Nell’appartamento che avevano affittato inoltre tutto era in ordine e non c’erano segnali di colluttazione o di lite.

Una delle ipotesi più probabili e che i due abbiano deciso di fare un bagno di notte e che qualche corrente troppo forte li abbia spinti sott’acqua e li abbia fatti annegare. Tanto che il procuratore ha aperto un fascicolo d’indagine senza ipotesi di reato. Tuttavia rimane un mistero la scomparsa di Tomas: come mai il suo corpo non è stato trovato? Possibile che sia ancora vivo?

