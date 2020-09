La modella curvy e la sua relazione con un uomo affetto da progeria: “Il fisico non conta in una relazione”

La modella curvy Eudoxie Yao e il musicista Grand P formano una coppia dall’aspetto un po’ insolito.

La modella, originaria della Costa d’Avorio è alta quasi il doppio rispetto al suo compagno, Grand P, per Eudoxie Yao, tuttavia, questo non conta affatto.

Su Instagram la modella ha precisato che la sua è una bella relazione e che l’unica cosa importante è che siano felici insieme. La coppia ha ricevuto dei commenti non proprio piacevoli e molti criticano la loro relazione, definendola anche una trovata pubblicitaria.

Non tutti i commenti però sono stati negativi e moltissimi fan li hanno definiti come una simpatica e bella coppia. Eudoxie Yao ha ringraziato i suoi fan e risposto alle critiche dicendo “Grazie a tutti per il vostro sostegno. Il fisico non conta in una relazione.”

Stando alle apparenze i due formano una bella coppia, ma la scorsa settimana Eudoxie Yao ha fatto notare al suo fidanzato che dovrebbe evitare di baciare le sue fan.

La modella ha rimproverato Grand P per il suo comportamento: “Dici di volermi sposare, ma poi baci le tue fan. Di questo passo, i miei genitori potrebbero rifiutarsi di farmi sposare.”

Grand P è lo pseudonimo di Moussa Sandiana Kaba, il cantante è affetto da progeria, una malattia genetica rara che determina la sua bassa statura.

