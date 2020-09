Mamma di 15 figli attende il 16°: il suo nome comincerà per “C” come quello dei fratelli

Già mamma di 15 figli, una donna è nuovamente incinta e attende il sedicesimo erede: lo chiamerà con un nome che inizia per “C”, come gli altri figli.



La vita familiare di Patty Hernandez e Carlos, coppia residente a Charlotte in North Carolina, è balzata agli onori della cronaca quando la donna (38 anni) ha saputo di essere rimasta incinta del 16° figlio. Ferventi cattolici, i due cittadini americani non utilizzano la contraccezione e ritengono che ogni bambino che arriva sia una benedizione dal cielo. Quello che giungerà entro la fine dell’anno, dunque, potrebbe non essere l’ultimo figlio della coppia.

Il primo figlio è arrivato nel 2008, Carlos Jr., e da quel momento in poi Patty ha passato all’incirca 10 anni della sua vita in gravidanza. Sono giunte altre 6 coppie di gemelli e tre bambini singoli, l’ultimo nell’aprile di quest’anno. In totale hanno 10 figlie e 5 figli a cui si aggiungerà un fratellino o una sorellina, oppure un’altra coppia di gemelli. Tutti i loro nomi iniziano per “C”, una tradizione voluta dalla madre in onore del padre, colui che mantiene la famiglia con il suo lavoro.

Mamma attende il 16° figlio: “E’ stancante, ma anche una benedizione”

Questa gigantesca famiglia vive in una casa con cinque camere da letto, una delle quali è stata trasformata in una nursery con cinque culle. Ogni settimana spendono 375 dollari in pannolini e spesa e presto dovranno cambiare veicolo, poiché necessiteranno di un pulmino a 18 posti. A badare ai figli ci pensa soprattutto Patty, mentre Carlos lavora il più possibile per mantenere la famiglia e non fare mancare nulla ai figli.

Nonostante la fatica la donna è contenta per come sta andando la sua vita: “La gente mi chiede sempre ‘Sono tutti tuoi?’. Tutti rimangono sorpresi dallo scoprire quanti figli ho, soprattutto perché sono piccolina. Non avrei pensato di avere tutti questi figli”. Quando le viene chiesto se non si sente un po’ stressata delle volte, la donna risponde: “E’ un po’ più stressante con i neonati. I bimbi piangono di continuo ed io mi devo prendere cura di loro. Ma è una benedizione e ce la godiamo”.

