Afroamericano con disturbi mentali incappucciato e ucciso dalla polizia: emerge il video

L’episodio è accaduto a New York il 23 marzo. La vittima, che soffriva di disturbi mentali, è morta soffocata a causa di un cappuccio anti sputo nel quale la polizia

Spunta un nuovo video shock dall’America, nel quale si vede un afroamericano di 41 anni, Daniel Prude, affetto da disturbi mentali correre nudo per strada a Rochester, capoluogo della Contea di Monroe nello stato di New York, per poi morire asfissiato dopo che gli agenti lo hanno incappucciato e ammanettato per poi premere il viso sull’asfalto almeno per due minuti. Il video mostra un agente che mette entrambe le mani sulla testa del signor Prude e lo tiene contro il pavimento, mentre un altro gli posa un ginocchio sulla schiena, anche se il cappuccio rimane sulla sua testa.

La sua morte è avvenuta due mesi prima che l’uccisione di George Floyd per mano della polizia di Minneapolis provocasse l’ondata di proteste negli Stati Uniti sotto il nome di “Black Lives Matter”.

Le immagini sono state diffuse dalla famiglia

Daniel Prude è morto il 30 marzo per le conseguenze dell’asfissia, sette giorni dopo la vicenda con la polizia e dopo essere stato rimosso dal supporto vitale, come ha riferito la sua famiglia, la stessa che ha deciso di diffondere il video mercoledì; quello stesso giorno i familiari hanno tenuto una conferenza stampa per porre l’attenzione sulla terribile vicenda.

Il procuratore generale dello Stato di New York, Letitia James, e il capo della polizia di Rochester hanno riferito che stanno indagando sulla morte del 41enne. Gli ufficiali coinvolti sono attualmente in servizio.

Prude, che era originario di Chicago, era appena arrivato nella città per fare visita alla sua famiglia. La polizia è intervenuta dopo che il fratello Joe ha contattato il 911 per segnalare la scomparsa di Daniel dall’abitazione in cui si trovavano.

