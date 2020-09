La partita del cuore 2020: come funziona quest’anno l’evento benefico? Il regolamento

Questa sera su Rai 1 la ventinovesima edizione della partita del cuore. Un’edizione particolare con una formula diversa dal solito. L’evento si terrà allo Stadio Bentegodi di Verona.

Questa sera a Verona allo Stadio Bentegodi si terrà la partita del cuore 2020. L’inizio della manifestazione avverrà alle 21:25 e il tutto sarà trasmesso su Rai Uno, con Carlo Conti che presenterà la manifestazione dal titolo “Chi vincerà la partita del cuore? – Edizione Speciale 2020”. La formula della manifestazione sarà completamente diversa rispetto al solito. A sfidarsi in campo saranno ben 4 squadre.

Moltissime sono le novità e le particolarità di quest’anno. In ognuna delle squadre, infatti, giocherà un portiere professionista e una calciatrice della Nazionale italiana di calcio femminile. In ogni squadra, poi, ci saranno cantanti e lavoratori del mondo dello spettacolo, pesantemente colpiti in questo periodo di stop forzato di attività.

Ogni formazione avrà un capitano. Essi sono stati già scelti e rispondono ai nomi di Raoul Bova, Gianni Morandi, Alessandra Amoroso e Salmo. I capitani sceglieranno i vari componenti dei propri team tramite i social.

Tutto quello che c’è da sapere sulla ventinovesima edizione della partita del cuore

In un momento particolare, sarà bello poter vedere nuovamente tanti artisti e campioni del mondo del calcio sfidarsi in un evento benefico. La manifestazione si inserisce nel progetto nazionale ‘Da Verona accendiamo la musica’. Tale progetto è stato ideato per sostenere in modo diretto i tantissimi lavoratori del mondo dello spettacolo, che si sono dovuti fermare tanti mesi in questo triste periodo.

La partita del cuore è giunta ormai alla ventinovesima edizione. Una formula diversa quest’anno, quindi, organizzata e ideata da Gianluca Pecchini e Gianmarco Mazzi.

Le 4 squadre sono formate da soli 11 giocatori titolari. Esse si sfideranno in 2 partite eliminatorie da 30 minuti ciascuna e poi le 2 vincitrici si contenderanno la finale.

Da martedì 1 settembre al 21 settembre è attivo il numero solidale 45588. Esso viene messo a disposizione dall’associazione La Partita del Cuore – Umanità senza Confini O.n.l.u.s.

