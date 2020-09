Stasera in tv, Tutto per la mia famiglia: trama, cast e curiosità

Tutto per la mia famiglia è un film drammatico del 2019, diretto da Tom Shell.

Il film andrà in onda stasera, giovedì 3 settembre 2020, in prima serata su Rai 2.

Tutto per la mia famiglia: trama

David Meyer è un amorevole marito e un padre affettuoso, ha una bella moglie, di nome Kathy e una figlia adorabile di nome April.

L’ uomo da qualche tempo è impegnato in una causa per corruzione verso una banca miliardaria, che gli porta via molte energie, ma un giorno viene ritrovato morto in casa.

La polizia archivia il caso come “suicidio”, avendo come prove una lettera d’addio e una pistola accanto al cadavere.

Ma Kathy e April, sconvolte da quanto è accaduto, decidono di andare in fondo alla faccenda e compiere le ricerche del colpevole da sole , anche a costo di rischiare la vita.

Chi ha ucciso David Meyer?

E cosa si nasconde dietro l’apparente indecifrabile mistero?

Tutto per la mia famiglia: curiosità

Si tratta di un film tv, della durata di 90 minuti circa, uscito negli Stati Uniti d’America.

La sceneggiatura è stata scritta da Carlos Cortez e Chris Lancey.

Tra le protagoniste del film, troviamo Jennie Garth, che in passato ha interpretato la parte di Kelly Taylor, nella popolare serie tv: Beverly Hills 90210.

Il cast

Jennie Garth: Kathy Meyer

Alexander Carroll: David Meyer

Luca Bella: April Meyer

David Bianchi: il detective Jansen

Angelica Bridges: Erica Hearns

Eric Michael Cole: Ed Brock

