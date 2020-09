Barbara D’Urso e il topless in prima serata su Techetecheté: la furia della conduttrice

Barbara D’Urso è diventata una furia dopo che nella puntata di Techetecheté del 30 agosto è andato in onda un suo topless in prima serata.

Lo scorso 30 agosto, nella puntata quotidiana del programma Rai Techetecheté, è stato mostrato il debutto televisivo di Barbara D’Urso in una trasmissione del 1978. La cosa che ha generato clamore è che in quella occasione la conduttrice Mediaset si presentava con il seno completamente nudo e non è stata posta alcuna censura. La puntata è stata vista da oltre 4 milioni di persone e l’immagine è diventata presto argomento di discussione sui social.

La conduttrice di ‘Pomeriggio 5‘ non ha commentato sui social l’accaduto, ma ieri, su precisa domanda di una giornalista de ‘La Stampa’ ha faticato a trattenere la rabbia. A primo acchito ha risposto: “Io non mi arrabbio mai”, quindi dopo una piccola pausa per contenere l’evidente disappunto aggiunge: “Non l’ho visto, è una trasmissione che amo moltissimo. Ma il mio esordio in Rai non è stato certo una comparsata quanto una prima serata insieme a Rita Pavone, oltre che un programma con Pippo Baudo”.

Barbara D’Urso: “Noi non l’avremmo fatto mai”

Insomma la conduttrice è stata infastidita sia perché è stata trasmessa un’immagine di quel tipo in prima serata, quando chiunque, anche un bambino, avrebbe potuto vederla, sia perché il suo esordio in Rai è tutt’altra cosa: “ho trovato bizzarro mettere come mio esordio quello spezzone di repertorio con i miei seni al vento e senza nemmeno oscurarli come sarebbe giusto in prima serata”. Per questo a fine intervento non si trattiene dal lanciare una frecciata alla concorrenza: “Noi a Mediaset non l’avremmo mai fatto”.

