Che fine ha fatto Macaulay Culkin, protagonista di Richie Rich?

Ricorderete senza dubbio Macaulay Culkin, il bambino protagonista di ‘Richie Rich’, ‘Mamma, ho perso l’aereo’ e ‘Mamma, ho riperso l’aereo: mi sono smarrito a New York’.

Anche se noi lo ricordiamo ancora come il piccolo miliardario Richie, l’attore e cantante americano ha da poco compiuto 40 anni. Ma che fine ha fatto Macaulay Culkin dopo il successo ottenuto con la sua carriera in tenera età?

Macaulay Culkin: il successo e la difficile infanzia

Il suo debutto ebbe inizio all’età di quattro anni e le sue prime interpretazioni lo videro interpretare ruoli minori. Giunto alla fama grazie alla sua interpretazione di Kevin McCallister in ‘Mamma, ho perso l’aereo’ e nel suo sequel del 1992, Culkin ha poi preso parte a svariate pellicole tra cui ‘L’innocenza del diavolo’ con Elijah Wood (Frodo Baggins ne ‘Il Signore degli Anelli’).

Nel 1994 ha interpretato il ruolo di Richie Rich, ma nessuno dei film successivi è riuscito ad eguagliare il successo di ‘Mamma, ho perso l’aereo’. Culkin ha così abbandonato la sua carriera ed sparito dalle scene per dieci anni.

I motivi di questa decisione non sono stati mai chiariti, ma parte che Culkin abbia avuto un’infanzia difficile e sia stato segnato profondamente. Nel 1995 la madre avviò un procedimento legale per ottenere la separazione dal marito, Christopher Culkin, e per poter avere la custodia dei figli.

Proprio nel 2004, infatti, l’attore è tornato a far parlare di sé: Culkin era stato arrestato perché trovato in possesso di marijuana e farmaci, senza regolare prescrizione. Negli anni successivi Culkin ha interpretato ruoli di secondo piano e si è per lo più incentrato su una nuova passione: la musica.

La carriera musicale di Culkin e il suo ritorno sulle scene

Dal 2013 al 2018 Culkin è stato frontman della rock band ‘The Pizza Undergound’, parodia dei Velvet Underground. Nello stesso anno dello scioglimento della band, Culkin realizza uno spot per Google. In questo spot viene mostrato come sarebbe stato Mamma, ho perso l’aereo se Kevin avesse avuto a sua disposizione l’assistente Google.

LEGGI ANCHE => Chi è Flavia Vento, concorrente del Grande Fratello Vip 2020: età, biografia e curiosità

Il ritorno di Culkin sulle scene è annunciato nel 2019 con la partecipazione, come attore e produttore, del film Changeland. A febbraio di quest’anno, inoltre, è stato rivelato che l’attore sarà il protagonista della decima stagione di ‘American Horror Story’.

Iscriviti al canale Telegram di NewNotizie per non perdere nessun aggiornamento: CLICCA QUI!