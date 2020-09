Chi è Flavia Vento, concorrente del Grande Fratello Vip 2020: età, biografia e curiosità

Cenni biografici su Flavia Vento, concorrente del “Grande Fratello Vip 2020”.

Flavia Vento è una concorrente ufficiale del “Grande Fratello Vip 2020” che aprirà i battenti, in prima serata su Canale 5, il prossimo 14 settembre. Ecco, per voi, qualche cenno biografico su di lei.

Biografia e curiosità su Flavia Vento

Flavia Vento è nata a Roma, il 17 maggio 1977, da madre olandese e padre italiano. Conseguita la maturità linguistica, intraprende l’attività di modella a Milano e Parigi. La sua carriera televisiva inizia nel mondo degli spot, con la partecipazione, nel 1995, a quello della Neutro Roberts e nel 1998 a quello della Ferrero Rocher.

Diventa popolare al grande pubblico grazie alla partecipazione a “Il lotto alle otto” nel 1999, nella quale interpreta la Fortuna e successivamente grazie a una pubblicità del caffè Lavazza, dove compare insieme a Riccardo Garrone e Tullio Solenghi. Nel maggio dello stesso anno, l’edizione italiana di “Playboy” le dedicherà un servizio e la copertina del numero di maggio.

Successivamente, il programma televisivo “Libero” la rende nota al pubblico televisivo come “valletta sotto il tavolo”. Per quasi tutto il programma, rimane chiusa dentro una gabbia trasparente sotto al tavolino dove Teo Mammucari, il conduttore, appoggia i telefoni che servono per gli scherzi telefonici su cui si basa il programma, uscendo solo per raccontare freddure o cantare in modo stonato. Nell’estate del 2000, conduce la prima edizione di “Stracult”, programma settimanale sul cinema italiano ideato da Marco Giusti, in onda in seconda serata su Rai 2 ed è protagonista del video di “Tequila (Mambo del Giubileo)”, singolo di Er Piotta. Sempre nel 2000, viene scelta come protagonista per il calendario del mensile “Boss” ed è anche la protagonista, insieme a Stefania Rocca e Alessia Merz, degli spot per la campagna di privatizzazione dell’Enel.

Nell’estate del 2001, recita nella rappresentazione de “Gli uccelli di Aristofane”, insieme a Franco Oppini e Ninì Salerno. Sempre in questo anno, incide il cd singolo “Moreno”, contenente 4 versioni differenti. Nel 2002, è nel cast della fiction di Rai 2 “Cinecittà”, accanto a Barbara De Rossi e Carlo Croccolo. Nel 2003, partecipa al film “Andata e ritorno” di Alessandro Paci. Nel 2004, prende parte come concorrente alla prima edizione del reality show “La fattoria”, condotto da Daria Bignardi su Italia 1, dove si ritira a pochi giorni dall’inizio per incomprensioni con i compagni.

Il 16 e 17 maggio 2005 Flavia Vento conduce “Striscia la notizia” su Canale 5 assieme a Pino Insegno e Pino Campagna. Dopo aver preso parte al film “Parentesi tonde” ed essere stata coinvolta nello scandalo di Vallettopoli per un presunto ricatto al bomber ed ex capitano della Roma Francesco Totti, accusa che respinge e smentisce, nel 2008 partecipa, come concorrente, alla sesta edizione del reality show di Rai 2 “L’isola dei famosi”, condotto da Simona Ventura con Filippo Magnini. Si ritira il 29 settembre 2008 per motivi personali, dopo aver ricevuto per due volte la nomination. Nel 2012, torna a vestire i panni di naufraga a “L’Isola dei Famosi”. Deciderà ancora una volta di ritirarsi il 4 febbraio, dopo dieci giorni, per problemi di salute, legati alle numerose punture di zanzara e alle frequenti incomprensioni con i compagni. Terminato il programma ha pubblicato il suo primo libro di poesie, intitolato “Parole al Vento”. Nell’autunno dello stesso anno, manifesta la propria vicinanza al Movimento 5 Stelle, in alcuni tweet ripresi anche dalla stampa.

Negli anni successivi, prende parte, in qualità di ospite e opinionista, a puntate di diversi programmi televisivi, fra cui principalmente “Domenica Live”, “Pomeriggio Cinque” e “Quelli che il calcio”. Nel 2020, torna a recitare partecipando, come protagonista insieme ad Eva Henger, Giorgio Como e Costantino Vitagliano, al cortometraggio “Il postino sogna sempre due volte”, diretto da Rocco Marino.

Si avvicina l mondo della politica dichiarando inizialmente la propria simpatia per la Margherita, ma alle elezioni regionali del 2005 è candidata nel Lazio con il nuovo PLI, che ha presentato una lista unitaria al PRI, a sostegno della candidatura a presidente di Francesco Storace, ottenendo 34 preferenze.

In molti messaggi del suo blog e del suo sito ufficiale si professa amante degli animali, soprattutto cani, e ha cercato con più iniziative di sensibilizzare i lettori sul problema dei canili troppo affollati e senza fondi. Per quanto riguarda la vita privata, risulta essere single.

