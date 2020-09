Chi è Paolo Conticini, concorrente a Ballando con le stelle 2020: età, biografia e curiosità

Cenni biografici su Paolo Conticini, concorrente a “Ballando con le stelle 2020”.

Il prossimo 19 settembre, in prima serata su Raiuno, andrà in onda la nuova edizione di “Ballando con le stelle”. A partecipare al programma condotto da Milly Carlucci sarà, tra gli altri, Paolo Conticini, in coppia con Veera Kinnunen.

Biografia e curiosità su Paolo Conticini

Paolo Conticini è nato a Pisa, il 10 gennaio 1969. Dopo un passato da modello, disegnatore in uno studio di arredamento e gestore di una palestra, all’età di 23 anni conosce Christian De Sica. Con lui, lavora diversi film, sia per il cinema che per la televisione.

In tv è anche il commissario/vice questore Gaetano Berardi nelle sette stagioni della fiction tv “Provaci ancora prof!”, dal 2005 al 2017, assieme a Veronica Pivetti. Nel 2008 e nel 2009 presenta lo “Zecchino D’Oro” con Veronica Maya. Nel 2011, prende parte alla miniserie tv “Come un delfino” con Raoul Bova e alla settima e ottava stagione di “Un medico in famiglia”. Nello stesso anno, è nel cast di “Lasciami cantare!”. A settembre 2011, è un attore di soap opera nella fiction televisiva “Anna e i Cinque 2” con Sabrina Ferilli. Tra il mese di settembre e novembre 2012, partecipa alla seconda edizione di “Tale e quale show”, il programma di Rai Uno condotto da Carlo Conti. In seguito, partecipa al torneo finale tra le due edizioni. Nel 2014, conduce, ancora una volta, lo “Zecchino D’Oro” con Veronica Maya. Nell’autunno 2015 e nell’inverno 2015/2016 è, con Serena Autieri, a teatro, in “Vacanze romane”.

Per quanto riguarda la vita privata, dal 2013 è sposato con l’ex modella Giada Parra.

Maria Rita Gagliardi

