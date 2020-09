Coronavirus, Zangrillo su Berlusconi: “A rischio per età e patologie pregresse”. E ritratta sul virus “clinicamente morto”

Peggioramento delle condizioni di salute per l’ex premier Silvio Berlusconi, ricoverato presso il San Raffaele di Milano per la positività al coronavirus.

E Alberto Zangrillo, primario dell’Unità Operativa di Anestesia e Rianimazione Generale e Cardio-Toraco-Vascolarintensiva dell’ospedale meneghino ha letto il bollettino medico odierno legato a Berlusconi (di cui è anche medico personale): “Abbiamo rilevato la positività in un soggetto che era asintomatico, nel volgere di qualche ora, nella serata di ieri, ho ritenuto di fare una visita e ho rilevato un blando coinvolgimento polmonare, per cui ho ritenuto opportuno approfondimento diagnostico, le cui risultanze mi hanno consigliato e indicato il ricovero”.

Un ricovero dettato anche dalle condizioni dell’ex premier e leader di Forza Italia, con patologie pregresse ed una età di tutto rispetto (compirà a breve 84 anni): “Da soggetto è divenuto paziente, ed è a rischio per età e patologie pregresse. Il suo umore non è dei migliori, come anche il mio”.

Zangrillo ha quindi aggiunto: “Mi sono imposto nell’istituire un regime che comporti il riposo assoluto che probabilmente è la terapia di cui lui più necessita. Non è stato facile convincerlo al ricovero e ho dovuto insistere, soprattutto questa notte, ma l’uomo è pronto e intelligente e, una volta informato di quello che lo riguardava, ha convenuto con le mie valutazioni”.

Zangrillo ha quindi sostanzialmente ritrattato le sue parole circa il coronavirus “clinicamente morto”: “Non nego di avere usato un tono forte e stonato quando il 21 maggio dissi che il virus era clinicamente morto. Esiste una quota rilevante di soggetti asintomatici -positivi, la larga maggioranza, ma in una situazione come quella che si è venuta a creare questa estate, ci possono essere persone che possono avere una blanda sintomatologia, come nel caso Berlusconi, che ha un leggero coinvolgimento polmonare”.

Iscriviti al canale Telegram di NewNotizie per non perdere nessun aggiornamento: CLICCA QUI!