Chi è Fortuna, presunta nuova fiamma di Stefano De Martino – VIDEO

C’è un nuovo amore nella vita di Stefano De Martino? È stato pizzicato in barca con una bellissima ragazza, si chiama Fortuna

Stefano De Martino torna a far parlare di sé, l’ex ballerino di Amici è stato paparazzato dal settimanale Gente in barca con una sua ‘amica’. La bellissima ragazza si chiama Fortuna ed è campana, le sue curve sono mozzafiato.

Stando alla rivista De Martino avrebbe prima preso parte ad una serata in una località della penisola sorrentina, è poi andato via in barca con Fortuna. I due hanno trascorso la notte in barca, il mattino seguente hanno fatto colazione insieme. Stefano ha poi portato la bellissima ragazza a pranzo in un ristorante di Nerano, ‘Il Conca del Sogno’.

I due dopo aver pranzato sono tornati a bordo della barca, hanno fatto il bagno e preso il sole. Tra le varie cose, sulla rivista si legge: “Impossibile non notare l’intesa tra i due, tra scherzi, tuffi e confidenze in relax. Solo un flirt o una storia destinata a durare? Chi conosce bene Stefano non può fare a meno di pensare che questo in realtà sia un messaggio trasversale destinato alla moglie Belen, che non sembra essergli ancora uscita dal cuore.”

Chi è Fortuna? Al momento non si sa molto sulla presunta nuova fiamma di De Martino. Non ci resta che attendere per saperne di più e per scoprire se i due si stanno davvero frequentando o se la loro sia soltanto amicizia.

Sara Fonte

