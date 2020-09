A Tel Aviv piovono sacchetti di cannabis: folla di persone li raccoglie. Ma c’è un motivo

Un gruppo di attivisti ha lanciato dal cielo con un drone un gran numero di sacchetti di marijuana in piazza Rabin. Tre persone arrestate

Da non credere quanto accaduto nella principale piazza di Tel Aviv, dove dal cielo ha iniziato a “piovere” marijuana. È accaduto in piazza Rabin, luogo nel quale i cittadini si ritrovano per prendere parte a comizi o partecipare alle proteste. Improvvisamente sopra le teste di centinaia di persone hanno iniziato a cadere decine di bustine di cannabis, attirando una maxi folla che ha iniziato a raccoglierle. La spiegazione di quanto accaduto è arrivata poco dopo: si è trattata di un’iniziativa messa in atto da un gruppo di attivisti pro legalizzazione della marijuana che, con un messaggio pubblicato su Telegram aveva anticipato la particolare “missione”.

Il motivo del gesto

“È un uccello? È un aeroplano? No, è il Green Drone che vi invia cannabis gratis dal cielo”, hanno scritto gli attivisti, i quali hanno utilizzato un drone per sganciare le bustine colme di sostanza stupefacente. La polizia è immediatamente intervenuta rintracciando le tre persone che stavano manovrando il drone ed arrestandole. Gli agenti hanno anche recuperato decine di sacchetti sequestrandoli. In Israele è consentito l’uso medico della cannabis mentre quello creativo è considerato illegale.

Iscriviti al canale Telegram di NewNotizie per non perdere nessun aggiornamento: CLICCA QUI!