Una bambola gonfiabile identica ad una bimba di 8 anni. Amazon la rimuove dopo la denuncia della madre

L’immagine di sua figlia usata per creare una bambola del sesso in vendita su Amazon.

Il quotidiano britannico “Mirror” riporta tutto lo sconcerto di una madre, che ha chiesto di essere identificata solo come Terri. La donna ha detto che un amico le aveva mandato un messaggio riguardo alla bambola “brutta e cattiva”, che assomigliava a sua figlia Kat, di otto anni.

Il sex toy era in vendita al prezzo di 420 sterline (circa 470 euro) su Amazon, con la descrizione “bambole dolly live di alta qualità per uomini”.

La bambola era stata modellata su una foto di Kat che la madre della piccola aveva pubblicato su Facebook: “Ho letto il messaggio del mio amico e ho visto l’immagine, e ho subito iniziato a piangere in modo incontrollabile – ha raccontato la donna – Non potevo immaginare che un malato di mente avrebbe usato la foto di mia figlia per creare qualcosa di così brutto e malvagio da usare per abusi da parte dei pedofili”.

La bambola è stata rimossa da Amazon

Dopo la denuncia della madre di Kat, la bambola è stata rimossa da Amazon.

“La bambola aveva le stesse calze di mia figlia e la sua stessa posa sul divano di casa. Aveva la stessa felpa e le stesse caratteristiche del viso di quell’immagine, anche lo stesso animale di peluche”, ha aggiunto la madre.

“Tutti i venditori devono seguire le nostre linee guida di vendita e coloro che non lo fanno saranno soggetti ad azioni, inclusa la potenziale rimozione del proprio account – ha fatto sapere Amazon in una nota – Questo prodotto è stato rimosso”.

