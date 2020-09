Chi è Daniele Scardina, concorrente a Ballando con le stelle 2020: età, biografia e curiosità

Cenni biografici su Daniele Scardina, concorrente a “Ballando con le stelle 2020”.

Il prossimo 19 settembre, in prima serata su Raiuno, andrà in onda la nuova edizione di “Ballando con le stelle”. A partecipare al programma condotto da Milly Carlucci sarà, tra gli altri, Daniele Scardina, in coppia con Anastasia Kuzmina.

Biografia e curiosità su Daniele Scardina

Daniele Scardina, noto anche con lo pseudonimo di King Toretto, è nato a Rozzano, il 2 aprile 1992. Lo zio gli trasmette la passione per la boxe e nel 2015, insieme al fratello Giovanni, decide di trasferirsi negli Stati Uniti dove si allena come professionista nella 5th Streeth Gym a Miami con Dino Spencer. Come lui stesso ha dichiarato in un’intervista, la boxe lo ha salvato da strade sbagliate in quanto da ragazzo preferiva stare in giro con gli amici che studiare. Avvia, quindi, la carriera da pugile all’età di vent’anni. Nel 2013, vince il Guanto d’oro e partecipa alle World Series of Boxing e alla Talent League. Nel marzo 2019, ha vinto il titolo internazionale della categoria dei Pesi supermedi della International Boxing Federation.

Per quanto riguarda la vita privata, dal 2019 al luglio 2020 ha avuto una relazione sentimentale con Diletta Leotta. Appassionato di tatuaggi, è molto amico del rapper Guè Pequeno, con il quale è andato in vacanza nell’estate 2019 e di Fedez.

Maria Rita Gagliardi

