Stasera, sabato 5 settembre 2020, andrà in onda su Canale 5 in prima serata, il film: La scuola più bella del mondo.

Tra i protagonisti, c’è il simpatico e bravo, Rocco Papaleo.

Quest’ultimo è un attore, sceneggiatore, regista e showman italiano.

Rocco Papaleo: biografia

Antonio Rocco Papaleo, nasce a Lauria, il 16 agosto del 1958.

Da sempre attratto e affascinato dal mondo dello spettacolo, dopo essersi trasferito a Roma per intraprendere gli studi universitari, inizia a farsi conoscere come cabarettista e attore teatrale.

Raggiunge il successo nella serie televisiva: Classe di ferro, nel ruolo di Rocco Melloni e nella fiction: Quelli della speciale, entrambe nei primi anni novanta.

Dopo altri numerosi lavori per la televisione, debutta al cinema con: Il male oscuro, diretto da Mario Monicelli.

Una carriera in crescita

Da quel momento la sua carriera è in costante crescita.

Partecipa come protagonista in film di successo, tra cui ricordiamo: Senza Pelle, di Alessandro D’alatri, I laureati, di Leonardo Pieraccioni, Ferie d’agosto, di Paolo Virzì e il Barbiere di Rio, di Giovanni Veronesi.

Nel 1997, è il protagonista del cortometraggio: Senza parole, diretto d Antonello De Leo, che riceve una candidatura all’Oscar e si aggiudica il David di Donatello.

Il sodalizio artistico con Leonardo Pieraccioni

Dopo aver lavorato in altri film per il cinema, diretti da registi importanti, instaura un lungo sodalizio artistico con Leonardo Pieraccioni, che lo porta a lavorare con l’attore e regista toscano, in numerosi film, tra cui: Il paradiso all’improvviso, Ti amo in tutte le lingue del mondo, Una moglie bellissima, Io e Marilyn e Finalmente la felicità.

Nel 2011, recita nel film: Che bella giornata, al fianco di Checco Zalone.

Il film si è poi rivelato la pellicola di maggior successo nella storia del cinema italiano.

Debutta anche come regista, per il film: Basilicata coast to coast.

Dopo numerosi lavori al cinema e al teatro, nel 2014 recita nel film: Un boss in salotto, con Paola Cortellesi e Luca Argentero.

Nello stesso anno, è regista dello spot pubblicitario della birra Moretti.

Anche a teatro, la sua carriera è un grande successo, con spettacoli ripresi da alcuni suoi più famosi film, come ad esempio: Basilicata coast to coast.

Nel 2019, presenta al fianco di Anna Foglietta e Melissa Greta Marchetto, il DopoFestival.

A causa del Covid-19, il 26 febbraio 2029, il film che lo vedeva come protagonista: Si vive una volta sola, è stato rinviato a data da destinarsi.

