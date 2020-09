Chi è Rosalinda Celentano, concorrente a Ballando con le stelle 2020: età, biografia e curiosità

Cenni biografici su Rosalina Celentano, concorrente a “Ballando con le stelle 2020”.

Il prossimo 19 settembre, in prima serata su Raiuno, andrà in onda la nuova edizione di “Ballando con le stelle”. A partecipare al programma condotto da Milly Carlucci sarà, tra gli altri, Rosalinda Celentano, in coppia con Samuel Peron.

Biografia e curiosità su Rosalinda Celentano

Rosalinda Celentano è nata a Roma, il 15 luglio 1968. Figlia di Adriano Celentano e Claudia Mori, è la sorella minore di Rosita e Giacomo. Muove i primi passi nel mondo dello spettacolo nel 1990, tentando la carriera di cantante. Col sole nome di Rosalinda, partecipa al “Festival di Sanremo”, con la canzone “L’età dell’oro”, raggiungendo la finale nella sezione “Giovani”. Nel 1991, vince quella che è stata l’ultima edizione della sezione “Disco Verde” del “Festivalbar”, con la canzone “Quanti treni”, tratta dal suo unico album “Rosalinda”. Nel 1994, conduce per il il network Supersix il programma “VideoOne” con DJ Roberto Onofri, per 150 puntate.

Successivamente, si dedica soprattutto alla recitazione, diretta al cinema da registi come Pino Quartullo, Giuseppe Bertolucci, Wilma Labate e Renato De Maria. Nel 2002, vince il “Globo d’oro” come miglior attrice esordiente, per il film “Paz!”, di Renato De Maria. Nel novembre 2002, è madrina e presentatrice della prima edizione del “Premio Etruria Cinema”, interamente dedicato al cinema realizzato dalle donne. Nel 2004, Mel Gibson le affida il ruolo di Satana nel film “La passione di Cristo”. Per questa interpretazione, viene premiata al “Global Festival Film di Ischia” e ottiene una candidatura ai “Nastri d’argento 2005”, come miglior attrice non protagonista.

Negli anni seguenti, alterna cinema, fiction televisiva e teatro. Nel 2008, è nel cast di “Cash, viaggio di una banconota”, docu-fiction ideata da Giorgio John Squarcia e Francesca Fogar. Nel 2010, è in tournée con l’opera teatrale “Le quattro sorelle”, accanto a Lisa Gastoni. Appassionata di pittura e scultura, ha realizzato alcune opere d’arte.

Per quanto riguarda la vita privata, è dichiaratamente omosessuale ed è stata legata sentimentalmente, dal 2010 al 2014, all’attrice Simona Borioni. In passato, ha avuto un flirt con Monica Bellucci.

Maria Rita Gagliardi

