Chi è Vittoria Schisano, concorrente a Ballando con le stelle 2020: età, biografia e curiosità

Cenni biografici su Vittoria Schisano, concorrente a “Ballando con le stelle 2020”.

Il prossimo 19 settembre, in prima serata su Raiuno, andrà in onda la nuova edizione di “Ballando con le stelle”. A partecipare al programma condotto da Milly Carlucci sarà, tra gli altri, Vittoria Schisano, in coppia con Marco De Angelis.

Biografia e curiosità su Vittoria Schisano

Vittoria Schisano, nata Giuseppe Schisano, è nata a Pomigliano D’Arco, l’11 novembre 1983. Nel 1998, si trasferisce a Roma per studiare recitazione. Dopo aver recitato per diversi anni a teatro, esordisce in tv nel film “Mio figlio”, al fianco di Lando Buzzanca, Caterina Vertova e Giovanni Scifoni. Nel 2009, vince il premio come “Miglior attore esordiente”, per la stagione 2008/2009. Nel 2010, interpreta nuovamente il ruolo di Damien nella serie televisiva “Io e mio figlio – Nuove storie per il commissario Vivaldi”. Nello stesso anno, riceve in Campidoglio il premio come “Attore rivelazione”.

Il 17 novembre 2011, con un’intervista apparsa sulla rivista “Sette” del “Corriere della Sera”, rivela di aver intrapreso il percorso per cambiare genere, al termine del quale prende il nome di Vittoria Schisano. Prosegue, quindi, la carriera come attrice, apparendo in altri film, tra cui “Tutto tutto niente niente” e “Outing – Fidanzati per sbaglio”.

Nel febbraio 2016, diventa la prima donna che ha fatto un percorso di transizione ad apparire sulla copertina dell’edizione italiana di “Playboy”. Nel 2017, pubblica “La Vittoria che nessuno sa”, suo primo libro autobiografico. Nella primavera del 2018, è ospite fissa della quarta edizione del programma “Matrix Chiambretti”, in onda in seconda serata su Canale 5, dove ricopre il ruolo di “Presidente della Repubblica delle donne”.

Da novembre 2018 a febbraio 2019, è in scena al Salone Margherita di Roma nello spettacolo teatrale di Pier Francesco Pingitore intitolato “Femmina!”. Nel 2019, è tra i protagonisti del film “Nati 2 volte”, nelle sale dal 28 novembre. Nello stesso anno, entra a far parte del cast della serie televisiva “Un posto al sole”, in onda su Rai 3, dove interpreta il ruolo di Carla Parisi.

Per quanto riguarda la vita privata, è stata legata al broker Fabrizio Vannuccio ed è attualmente single.

Maria Rita Gagliardi

Iscriviti al canale Telegram di NewNotizie per non perdere nessun aggiornamento: CLICCA QUI!