Chi è Antonio Maria Catalani, in arte Holaf, concorrente a Ballando con le stelle 2020: età, biografia e curiosità

Il prossimo 19 settembre, in prima serata su Raiuno, andrà in onda la nuova edizione di “Ballando con le stelle”. A partecipare al programma condotto da Milly Carlucci sarà, tra gli altri, Antonio Maria Catalani, in arte Holaf, in coppia con Tove Villifor.

Antonio Maria Catalani è nato a Roma, il 20 giugno 1988. Suo nonno è un pittore che si è trasferito in Canada, sua madre è un medico con la passione per la pittura. Pittore professionista, la famiglia gli ha trasmesso la passione per l’arte. Non è solo appassionato di pittura, ma anche di fotografia e teatro, tant’è che ha frequentato due accademie teatrali e ha studiato cinema e regia. Ama anche viaggiare. Ha visitato, lavorando come modello, tantissimi posti, come il Canada, il Marocco, il Giappone e New York.

Ha tenuto la sua prima mostra di pittura in Italia, alla Galleria Tibaldi. La sua esposizione è stata accompagnata dai testi di Alberto Di Fabio, Erri De Luca e Livia Turco Liveri. Grande sportivo, è appassionato di surf ed ama i tatuaggi

Per quanto riguarda la vita privata, è fidanzato con Caterina Zanardi Landi, figlia dell’ambasciatore e diplomatico italiano Antonio Zanardi Landi.

