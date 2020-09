Chi è Gilles Rocca, concorrente a Ballando con le stelle 2020: età, biografia e curiosità

Cenni biografici su Gilles Rocca, concorrente a “Ballando con le stelle 2020”.

Il prossimo 19 settembre, in prima serata su Raiuno, andrà in onda la nuova edizione di “Ballando con le stelle”. A partecipare al programma condotto da Milly Carlucci sarà, tra gli altri, Gilles Rocca, in coppia con Lucrezia Lando.

Biografia e curiosità su Gilles Rocca

Gilles Rocca è nato Roma, il 12 gennaio 1983. Da ragazzo è stato un calciatore che ha militato nella Primavera della Lazio e nel Frosinone. In ambito sportivo, è stato anche uno dei concorrenti del talent show, dedicato al mondo del calcio, “Campioni-Il sogno”, guidato da Ciccio Graziani. Purtroppo, dopo un incidente, ha dovuto appendere gli scarpini al chiodo.

Messa da parte la carriera calcistica, ha iniziato quella di attore. Dal 2005, recita in diverse serie televisive, fra cui “Don Matteo”, “RIS” e “Distretto di Polizia”. Nel 2007, debutta sul grande schermo con il film “Solo Tre Ore”. Nel 2014, è nel film “Tre Tocchi” di Marco Risi. Sempre con Risi, successivamente, lavora al docu-film “L’Aquila – Grandi Speranze”. A partire dal 2008, inizia a lavorare anche come regista, realizzando “Duchenne”, un docufilm che racconta il dramma della distrofia muscolare. Con quest’opera si aggiudica il premio “Tulipani di Seta Nera”, premio dedicato ai registi di cortometraggi.

Deve la grande e recente popolarità ad un episodio, in tv, che lo ha visto protagonista, seppur in maniera del tutto inconsapevole. Durante la lite tra Bugo e Morgan, avvenuta durante lo scorso “Festival di Sanremo”, è stato inquadrato per pochissimi secondi, catalizzando l’attenzione di tutti per la sua bellezza.

Per quanto riguarda la vita sentimentale, è fidanzato da ben 11 anni con Miriam Galanti, una bellissima attrice.

Maria Rita Gagliardi

