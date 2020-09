Gruppo di giovani in metro senza mascherina: scatta una maxi multa di 2.800 euro

Dieci giovani, otto dei quali minorenni, tutti sprovvisti di mascherina protettiva per naso e bocca, sono stati sanzionati con 280 euro a testa che diventeranno 400 se non pagheranno entro 5 giorni

Una dimenticanza che “ricorderanno” a lungo. È accaduto sulla metropolitana di Milano dove un gruppo composto da una decina di giovani è stato sorpreso senza mascherina. Come previsto dall’ordinanza della Regione Lombardia, in vigore fino al 10 settembre, è infatti obbligatorio indossarla al chiuso e sui mezzi pubblici e per chi non lo fa sono previste pesanti sanzioni. Per i ragazzini, otto dei quali minorenni, la giornata ha avuto un epilogo pesante: gli agenti della Polizia di Stato li hanno sorpresi sui convogli della linea verde senza adeguate protezioni per naso e bocca. È così scattata la multa per ognuno di loro, pari a 280 euro a testa, per un totale di 2.800 euro. Se le sanzioni non verranno pagate entro i prossimi cinque giorni però, il totale complessivo potrebbe salire fino a 4.000 euro. Sulla linea 2 della metropolitana milanese sono state molteplici le irregolarità riscontrate nel corso dei controlli anti-Covid messi in atto nella serata di sabato 5 settembre. Diversi agenti hanno operato nei pressi della stazione Garibaldi per un maxi controllo delle persone provenienti dall’hinterland, Gessate o Cologno Monzese, che hanno raggiunto milano per vivere la movida in città.

Controllate 261 persone, molte le denunce

I poliziotti dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico (Upg), con il supporto degli agenti del Terzo reparto mobile di Milano e delle unità cinofile della questura, hanno controllato e identificato 261 persone. In tutto sono state fermate 25 persone con precedenti: 4 le denunce di minori a piede libero per possesso di arma da taglio (due coltelli oltre a martelletti frangi vetro) e detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti (una serie di piccole fosi di marijuana) ma anche di diverse bottiglie di superalcolici, sequestrate. Un’altra denuncia, per resistenza, minaccia e oltraggio a pubblico ufficiale, è stata emessa nei confronti di un altro minore; infine un minorenne trovato in possesso di pistola softair priva del tappino rosso di sicurezza, è stato ugualmente denunciato a piede libero.

