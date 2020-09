L’Hotel Gagarin esiste davvero? Trama, cast e curiositá sul film ambientato in Armenia

Hotel Gagarin è un film di genere commedia del 2018, diretto da Simone Spada.

Il film andrá in onda stasera, domenica 6 settembre, in prima serata su Rai 1.

Hotel Gagarin: Trama

Il produttore squattrinato, Franco Paradiso, si reca in Armenia per filmare un film.

Questo compito gli è stato assegnato dall’onorevole Pietro Turone, con lo scopo di intascarsi i soldi erogati dalla Comunitá europea, per la produzione del film.

Dopo aver letto il copione e venuto a conoscenza che questo è tratto dal libro “Il viaggio di Marta” del professor Nicola, Paradiso decide di chiamare quest’ultimo e di preparare una troupe per lavorare sul film.

Gli attori ingaggiati per il film, sono persone improvvisate, che di recitazione non sanno assolutamente nulla.

Un cambio di programma

A causa del bombardamento del paese da parte dell’Azerbaigian, tutta la troupe è costretta a non proseguire i lavori sul film, ma a stare rinchiusi in albergo, fino a che le acque non si saranno calmate.

Non è possibile nemmeno tornare in Italia, in quanto gli aeroporti sono chiusi.

Nel frattempo Paradiso viene arrestato e la troupe si ritrova a organizzare piccoli spettacoli per la popolazione locale.

Una serie di eventi, dará la possibilitá alla maggior parte del gruppo, di tornare in Italia, ma qualcuno vorrá restare lí.

Hotel Gagarin: curiositá

L’hotel esiste davvero, ma si chiama Akhtamar Hotel e si trova a Mashtotsner Street 3.

Il cast

Claudio Amendola: Elio Beato

Luca Argentero: Sergio

Barbora Bobulova: Valeria

Silvia D’Amico: Patrizia Affogalasino

Tommaso Ragno: Franco Paradiso

Paolo De Vita: Conversano

