Paura a Parigi: accoltella un passante alla gola e fugge. È caccia all’uomo

Un uomo armato si è dato alla fuga dopo aver ferito gravemente un passante all’interno della Gare du Nord di Parigi. Decine di agenti lo stanno cercando

È caccia ad un uomo armato autore di un’aggressione avvenuta nel cuore di Parigi. L’annuncio arriva dalla prefettura della capitale francese, rilanciato dalle agenzie stampa italiane: secondo le prime informazioni intorno alle 17 del pomeriggio un uomo sarebbe stato accoltellato all’interno della Gare du Nord, una delle più importanti stazioni ferroviarie della città. L’aggressore, un uomo armato di coltello, lo avrebbe ferito gravemente alla gola prima di darsi alla fuga.

La ricostruzione dei fatti

Stando a quanto riferito dal quotidiano Le Parisien la vittima sarebbe stata soccorsa e trasportata d’urgenza in ospedale, ricoverato in condizioni estremamente gravi. Al momento le ragioni dell’attacco, avvenuto all’improvviso, non sono note: è stata aperta una vera e propria caccia all’uomo con decine di agenti in cerca dell’aggressore, anche ascoltando le voci dei testimoni e osservando le immagini delle telecamere di videosorveglianza per tentare di identificarlo. La polizia giudiziaria parigina ha avviato un’indagine sull’accaduto.

