Sangue nelle strade di Birmingham, diversi accoltellamenti: “Sembrava una aggressione mirata”

Notte di sangue a Birmingham, in Inghilterra.

Una serie di persone sono state accollate nella notte e la conferma è arrivata anche dalla polizia locale, attraverso un tweet diramato nella mattinata.

#UPDATE | We can confirm that at approximately 12:30am today we were called to reports of a stabbing in #Birmingham city centre.

We immediately attended, along with colleagues from the ambulance service. A number of other stabbings were reported in the area shortly after.

— West Midlands Police (@WMPolice) September 6, 2020