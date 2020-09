Dietro l’identità misteriosa di Banksy si cela davvero Neil di Art Attack?

Neil Buchanan risponde alla strana teoria che lo vedrebbe in qualità di volto misterioso di Banksy, lo street artist inglese la cui identità è ancora adesso sconosciuta.

È davvero Neil di Art Attack a celarsi dietro l’anonimato e a firmarsi con il nome di Banksy? Come al solito si tratta soltanto di voci e Buchanan le smentisce senza mezzi termini “Non c’è niente di vero in queste indiscrezioni”.

Il conduttore televisivo e comico Neil Buchanan è conosciuto per aver condotto la versione inglese di Art Attack, che in Italia veniva invece presentato da Giovanni Muciaccia. Nel corso dello show Buchanan realizzava mastodontici disegni con i materiali più vari come vestiti, riso e sale.

Dopo le recenti indiscrezioni circolate negli ultimi giorni, Buchanan ha deciso di inserire un post nella home page del suo sito ufficiale in cui dichiara di non essere Banksy.

Nel sito si legge che durante il fine settimana appena trascorso sono state ricevute numerose richieste riguardo alla teoria circolata attraverso i social. Tuttavia, a causa della mancanza di infrastruttura non è stato loro possibile rispondere alle richieste ricevute singolarmente.

È per questo che è stata presa la decisione di smentire ufficialmente la correlazione tra Neil Buchanan e Banksy.

La teoria è scaturita dal tweet di un utente, Scouseman, che afferma che le opere di Banksy sono comparse in tutte le città in cui Buchanan ha suonato insieme alla sua band ‘Marseille’.

Just heard that it's rumoured Neil Buchanan is Banksy. If true, it's the funniest shit ever. Aintree's finest.

He's a musician and art has followed in the cities of shows he's done allegedly.

This is straight in the believe without question category . pic.twitter.com/LWU48wGekR

— Scouseman (@ScouseMan_) September 4, 2020