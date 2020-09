Flavio Briatore positivo al Coronavirus, come sta? Parla lui: “Sto bene, in superforma” – VIDEO

Flavio Briatore attendere di guarire dal Coronavirus, l’imprenditore su Instagram tranquilla i suoi tantissimi fan dicendo che sta bene

Flavio Briatore, dopo essere risultato positivo al Coronavirus, attende di guarire completamente, intanto ci ha tenuto a tranquillizzare tutti quelli che lo seguono e lo sostengono dicendo che sta bene.

Tramite un video postato sul suo profilo Instagram ha detto: “Sto bene, in superforma, pronto per ripartire e dobbiamo ripartire”. Il noto imprenditore ci ha tenuto a ringraziare tutti coloro che si stanno preoccupando per lui, ha poi aggiunto: “Non sono sparito, tutto bene, eccomi qua. Continuo il mio isolamento, speriamo che finisca il prima possibile, ho voglia di ricominciare, ma nel frattempo sono occupato, stiamo monitorando tutto quello che succede, il tempo passa abbastanza velocemente.”

Briatore ha poi concluso dicendo: “Sono nelle mani del professor Zangrillo che non solo è bravo, è di più… Per cui sto bene, mi vedete, in superforma, pronto per ripartire. Anche questa passerà, ne sono passate tante e questa è una delle tante che passerà. L’importante è avere sempre voglia di andare avanti e non fermarsi mai. Non ci fermeremo mai un abbraccio a tutti”.

Sara Fonte

