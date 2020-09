Muore a 17 anni Ethan is Supreme, il guru del make up amatissimo dal web

‘Ethan Is Supreme’, giovanissima star di youtube e make-up artist, è morto all’età di 17 anni. La conferma arriva dalla collega e migliore amica Ava Louise

E’ morto a soli 17 anni lo youtuber Ethan Peters, giovanissima stella del web. La morte di Ethan è stata confermata dalla collega influencer Ava Louise, che ha scritto un commovente tributo alla star del make up.

Sarebbe stata fatale un’overdose di Xanax

Secondo un collega, lo youtuber SL04N, a causare il decesso del giovane Ethan sarebbe stata una fatale overdose di Xanax: “Ethan Peters alias ‘Ethan is Supreme’ è morto a 17 anni per un’apparente overdose da Xanax. Ha preso alcune decisioni sbagliate in passato, ma nessuno merita di perdere la vita per le proprie dipendenze”, ha scritto su twitter.

Ethan Peters aka Ethan is Supreme has passed away at 17 years old from an apparent Xanax overdose. While he’s made some bad decisions in the past, no one deserves their life to be taken from addiction. pic.twitter.com/pbMql7GrB3 — SL04N (@ursobye) September 6, 2020

Un problema, quello delle dipendenze, confermato dalla migliore amica Ava Louise: la pressione indotta dalla popolarità, ha detto la donna, aveva spinto Ethan a fare uso di droghe. Solo una settimana prima il 17enne aveva chiesto aiuto ad Ava, che in questa tragedia ha deciso di sensibilizzare gli altri su una problematica oramai diffusissima: “Tira fuori i tuoi amici dalla droga prima che sia troppo tardi. Dai un vero aiuto ai tuoi amici prima che sia troppo tardi. Ethan una settimana fa mi ha detto che voleva aiuto. Vorrei averlo costretto, vorrei avergli urlato contro, vorrei non avergli lasciato prendere le pillole davanti me. Questo dolore è assurdo”.

My best friend in the entire world, my twin flame…..the only person there for me when I had no one. I love you Ethan, I am at a loss for words. I wish I knew how bad it was. I know what you’d want me to say to the Internet rn but I’m to heartbroken to say it. Rip ❤️ pic.twitter.com/EjQdm0JVxE — Ava Louise (ig @avalouiise) (@realavalouiise) September 5, 2020

La carriera di Ethan Peters, conosciuto come ‘Ethan is Supreme’

‘Ethan is Supreme’ era divenuto famoso a soli 17 anni come influencer del mondo del make up. Nato a Houston, in Texas, l’8 marzo 2003, Ethan era apparso nel mondo del web a soli 13 anni, riuscendo a conquistare una vasta gamma di seguaci. Guru del make up, il patrimonio del 17enne è stato stimato fra tra 1 e 5 milioni di dollari, posizionandosi fra i primi giovanissimi influencer.

