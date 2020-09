Brutale parricidio a Casale Monferrato, 23enne uccide il padre e da fuoco al cadavere in giardino

Il 61enne Paolo Beccuti è stato ucciso e bruciato in casa sua dal figlio 23enne, che davanti agli inquirenti ha confessato l’omicidio

E’ morto per mano del figlio 23enne Paolo Beccuti, il 61enne il cui corpo è stato rinvenuto carbonizzato nella sua villa a Casale Monferrato, in provincia di Alessandria. Il giovane Guglielmo Beccuti alla fine ha confessato agli inquirenti il delitto, ma non è ancora chiaro il movente.

Il corpo è stato ritrovato ieri mattina dall’ex moglie della vittima, nonché madre del 23enne, che dopo aver notato delle fiamme in giardino si era avvicinata per controllare cosa stesse accadendo. La donna ha raccontato di aver ritrovato il figlio in giardino in evidente stato confusionale accanto al rogo.

Ha dato fuoco al padre ed è fuggito

Il corpo era talmente carbonizzato da rendere la vittima irriconoscibile a primo impatto. E’ stato necessario, infatti, l’esame del DNA per accertare l’identità dell’uomo, che abitava con l’ex moglie e i due figli in casa.

Ed è proprio verso la famiglia che si sono immediatamente indirizzate le indagini, dopo che la madre di Guglielmo aveva segnalato alle forze dell’ordine che il figlio si era allontanato in stato confusionale dopo che le fiamme si erano spente.

Il 23enne, dopo aver commeso il parricidio e dopo aver bruciato il cadavere, forse per nascondere per prove, era rimasto a vegliare sul corpo senza vita per ore, per poi allontanarsi dalla scena del crimine in evidente stato confusionale; dopo le ricerche della squadra mobile di Alessandria, coordinate Procura della Repubblica di Vercelli, il ragazzo è stato ritrovato dopo alcune ore nelle campagne periferiche del Casalese ed è stato condotto presso il commissariato.

Dopo l’interrogatorio della madre, il 23enne durante il colloquio con gli inquirenti ha confessato l’omicidio del padre. Attualmente è detenuto presso il carcere di Vercelli in atteso del giudizio, che vedrà come capi d’accusa a suo carico omicidio volontario e distruzione di cadavere.

