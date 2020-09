Chi è Angela Chianello? Da “Non ce n’è Coviddi” a influencer in 24 ore – VIDEO

Angela Chianello è diventata popolare per le sue frasi “Non ce n’è Coviddi”, “Buongiorno da Mondello” e “Oggi ammare”, su Instagram è diventata influencer in 24 ore

Angela Chianello, meglio nota come la ‘Signora di Mondello’, è la donna che qualche mese fa intervistata nella spiaggia di Mondello (Sicilia) dalle telecamere di Barbara d’Urso ha pronunciato la frase “Non ce n’è Covid”.

Le sue frasi sono diventate un vero e proprio tormentone estivo, tante le parodie postate sui social delle parole di Angela “Non ce né Covid”, “buongiorno da Mondello” e “Oggi ammare”.

La donna dopo l’intervista ha diviso il pubblico a metà, in molti l’hanno trovata divertente, altri l’hanno però criticata pesantemente e attaccata. Lei ci ha subito tenuto a precisare che non intendeva dire che il virus non esiste.

Pochi giorni fa la ‘Signora di Mondello’ è sbarcata su Instagram, in sole due ore 35.000 follower hanno iniziato a seguirla, in un solo giorno è arrivata ad oltre 100.000 follower.

Angela Chianello in poche ore è riuscita a conquistare un incredibile numero di follower, al momento sono in 153mila a seguirla. La ‘Signora di Mondello’ in 24 ore è diventata influencer con meno di 20 post.

