Chi è Enock Barwuah, concorrente del Grande Fratello Vip 2020: età, biografia e curiosità

Cenni biografici su Enock Barwuah, concorrente del “Grande Fratello Vip 2020”.

Enock Barwuah è un concorrente ufficiale del “Grande Fratello Vip 2020” che aprirà i battenti, in prima serata su Canale 5, il prossimo 14 settembre. Ecco, per voi, qualche cenno biografico su di lui.

Biografia e curiosità su Enock Barwuah

Enock Barwuah è nato a Palermo, il 20 febbraio 1993. I suoi genitori sono entrambi originari del Ghana: il padre, Thomas è un operaio edile, la madre invece si chiama Rose. E’ il fratello minore di Mario Balotelli. Oltre a Mario, ha due fratelli: Abigail e Angel Barwuah. Si appassiona al mondo del calcio da bambino. Dopo aver militato in alcune scuole calcio,approda nella stagione 2011/2012 al Rapallobogliasco dove inizia ufficialmente la sua carriera da professionista. Successivamente, milita in diverse squadre nelle categorie minori. Attualmente gioca come attaccante, più precisamente come prima punta, nell’U.S Caravaggio (in serie D).

Di carattere impulsivo come il fratello Mario, nel 2012, viene arrestato per un’aggressione ai danni di due carabinieri, i quali riportano alcune ferite giudicate dai medici come guaribili con almeno due settimane di riposo. La vicenda si è risolta con un periodo agli arresti domiciliari.

Per quanto riguarda la vita privata, non si hanno molte informazioni. Attulmente, risulta essere single.

Maria Rita Gagliardi

