Chi è Francesco Oppini, concorrente del Grande Fratello Vip 2020: età, biografia e curiosità

Cenni biografici su Francesco Oppini, concorrente del “Grande Fratello Vip 2020”.

Francesco Oppini è un concorrente ufficiale del “Grande Fratello Vip 2020” che aprirà i battenti, in prima serata su Canale 5, il prossimo 14 settembre. Ecco, per voi, qualche cenno biografico su di lui.

Biografia e curiosità su Francesco Oppini

Francesco Oppini è nato a Torino, il 6 aprile 1982. E’ figlio di Alba Parietti e Franco Oppini, attore e cabarettista. Da giovane, tenta la carriera nel mondo dello spettacolo e nel 2004 partecipa al reality show “La Fattoria”. Successivamente, si trasferisce a Milano e lavora in un concessionario di automobili. Oltre alla passione per le macchine, coltiva la passione per lo sport. Tifosissimo della Juventus, è anche un cronista sportivo di “Diretta Stadio”, per il canale 7 Gold.

Per quanto riguarda la vita privata, all’età di 25 anni, ha subito un lutto che lo ha segnato. Insieme alla fidanzata dell’epoca, è rimasto coinvolto in un incidente auto che ha provocato la morte della ragazza. Successivamente, ha avuto una lunga relazione con Alessia Fabiani, ex Letterina di “Passaparola” e showgirl. Nel 2019, è stato fidanzato con Francesca Gottardi. Attualmente, è fidanzato con Cristina Tomasini, con la quale avrebbe dovuto partecipare alla seconda edizione di “Temptation Island Vip”. I due, però, hanno deciso di non prendere parte al reality show, per non compromettere il loro rapporto.

Maria Rita Gagliardi

Iscriviti al canale Telegram di NewNotizie per non perdere nessun aggiornamento: CLICCA QUI!