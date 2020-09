Chi è Stefania Orlando, concorrente del Grande Fratello Vip 2020: età, biografia e curiosità

Cenni biografici su Stefania Orlando, concorrente del “Grande Fratello Vip 2020”.

Stefania Orlando è una concorrente ufficiale del “Grande Fratello Vip 2020” che aprirà i battenti, in prima serata su Canale 5, il prossimo 14 settembre. Ecco, per voi, qualche cenno biografico su di lei.

Biografia e curiosità su Stefania Orlando

Stefania Orlando è nata a Roma, il 23 dicembre 1966. Fa il suo debutto in televisione nell’estate del 1993, come valletta del programma del mezzogiorno di Canale 5 “Sì o no?”, condotto da Claudio Lippi. La trasmissione, che ottiene un notevole successo, viene proposta anche nella stagione 1993/1994 nella fascia preserale del sabato e nuovamente in versione quotidiana nell’estate del 1994. Nell’autunno 1994, passa in RAI, dove per due edizioni partecipa come valletta, assieme ad Adriana Volpe, al varietà del sabato sera “Scommettiamo che…?”, condotto da Fabrizio Frizzi e Milly Carlucci su Rai 1.

Nella stagione 1995-1996, lavora a Odeon TV, per il quale conduce il “TG Rosa”, mentre nella primavera del 1996 prende parte allo spettacolo di Canale 5 “Il Boom”, condotto da Teo Teocoli. L’anno successivo approda a Telemontecarlo, dove partecipa al programma comico “Retromarsh!”.

Nell’autunno del 1997, ritorna in RAI ed approda a “I Fatti Vostri”, programma che condurrà con Giancarlo Magalli fino al 2003. Parallelamente, in RAI conduce anche altri programmi. Dal 2001 al 2005, chiuso il programma “Il lotto alle otto”, continua per tre sere a settimana a curare i collegamenti con le estrazioni del lotto dai Monopoli di Stato, in onda nell’access prime time di Rai 2. Nella stagione televisiva 2003-2004, presenta assieme a Fabrizio Frizzi la prima edizione del programma che sostituisce “I fatti vostri” nella sua fascia oraria, “Piazza grande”. Nel 2004, conduce in prima serata su Rai 2 con Marco Mazzocchi lo speciale “Stelle con la coda”. Sempre per Rai 2, nel settembre del 2005 presenta la diciottesima edizione del “Cantagiro”. Nell’estate del 2008, è la conduttrice della nona edizione del “Festivalshow”. Nel febbraio del 2010, riprende per alcuni mesi la conduzione de “Il lotto alle otto” su Rai 2. Dalla stagione televisiva 2011-2012 partecipa ogni sabato come opinionista fissa alle rubriche di musica e spettacolo del programma “Unomattina in famiglia”, in onda su Rai 1, ruolo per il quale viene riconfermata nelle successive sette stagioni del programma. Nella stagione 2015-2016, entra anche nel cast della trasmissione “I fatti vostri”, in onda su Rai 2, come giurata di “Dog Factor”, talent show dedicata al mondo dei cani in onda ogni venerdì, confermato anche nella stagione successiva. Tra 2015 e 2016, conduce tre puntate speciali di “Cantando ballando”, programma musicale in prima serata su Canale Italia. Nel 2017, approda a Telenorba e contemporaneamente continua a lavorare per Canale Italia.

Oltre alla tv, dal 2005 intraprende anche la carriera di cantante, entrando nel gruppo musicale Sex Machine Band, con il quale si esibisce in diversi locali e interpreta cover di canzoni di vari generi. Nel 2007, debutta come solista, incidendo il singolo “Sotto la luna”, seguito da “Marimbabà” nel 2008. Nel 2009, pubblica il suo primo album “Su e giù”, dal quale è stato estratto come singolo l’omonimo brano, nel maggio dello stesso anno. Negli anni successivi prosegue l’attività musicale con serate e spettacoli live, accompagnata dalla sua band, gli Orlando Furiosi, nelle piazze italiane riscuotendo un buon successo ed inizia a scrivere le proprie canzoni.

Nel 1995 fa il suo debutto come attrice, recitando nello spettacolo teatrale “Isso, esso e ‘a mala femmena” con Vittorio Marsiglia; nello stesso anno, sempre in coppia con Marsiglia, recita nella commedia “Ragioniè… voi dovete ragionà”. Nel 2008, interpreta se stessa in un cameo in “Don Matteo 6”, nel 2015 recita nel film indipendente “Nuovo Ordine Mondiale”, diretto da Fabio e Marco Ferrara. A dicembre del 2019, recita una piccola parte all’interno di un episodio della soap opera di Rai 1 “Il paradiso delle signore”.

Dal 2005 presenta le televendite dei materassi Marion – Soluzioni per dormire, trasmesse da diverse reti televisive. Nel giugno del 2012 apre il suo blog, “L’Orlando Curiosa”, nel quale tratta diversi argomenti. Esperienza che dura sino al maggio del 2017. Da maggio del 2013 “L’Orlando Curiosa” approda inoltre in edicola sotto forma di rubrica all’interno del settimanale “Eva Tremila”.

Per quanto riguarda la vita privata, nel 1997, dopo alcuni anni di fidanzamento, sposa l’attore Andrea Roncato, da cui divorzierà dopo appena due anni. Dopo una relazione con l’attore Paolo Macedonio, conosciuto sul set de “I Fatti Vostri”, dal 2008 è legata al musicista Simone Gianlorenzi con cui si è sposata il 1º luglio 2019.

Maria Rita Gagliardi

