Chi era Bruce Williamson? L’ex cantante dei Temptation è morto a 49 anni – VIDEO

Ecco chi era Bruce Williamson, l’ex cantante dei Temptation è morto domenica 6 settembre a causa del Coronavirus

Bruce Williamson è morto il 6 settembre 2020 nella sua casa li Las Vegas a causa del Coronavirus, aveva 49 anni.

A far trapelare la notizia della sua scomparsa ci ha pensato il sito TMZ. Il noto cantante aveva 49 anni, era nato il 28 settembre 1970. Sin da bambino aveva manifestato la sua grande passione per la musica. Iniziò a cantare nel coro gospel della chiesa e da quel momento ha coltivato la sua passione facendola diventare il suo lavoro.

Nel 2007 si unì al gruppo dei Temptation, con la nota band registrò album come Back to front e Still here, e si esibì durante i concerti e nelle ospitate televisive. Williamson decise di lasciare la band nel 2015.

Poco prima di ammalarsi, il noto cantante si stava dedicando a quella che era stata la sua prima passione, il gospel.

Sara Fonte

Iscriviti al canale Telegram di NewNotizie per non perdere nessun aggiornamento: CLICCA QUI!