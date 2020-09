Come ammazzare il capo: quanti sono? Curiositá e trama legate alla saga

Come ammazzare il capo 2, é un film di genere commedia del 2014, diretto da Sean Anders.

Il film andrá in onda stasera, martedí 8 settembre, in seconda serata su Canale 5.

Come ammazzare il capo 2: trama

Stanchi di stare alle dipendenze del loro capo e di non poter condurre una vita in cui potersi riconoscere, Nick, Dale e Kurt, tre amici affiatati, decidono di mettersi in proprio, producendo un accessorio per la doccia all’ultima moda.

Vengono truffati peró, dal miliardario Bert Hanson e i tre amici per vendicarsi e riappriopriarsi dei soldi rubati, decidono di rapire suo figlio, Rex Hanson e di chiedere un riscatto di 500.000 dollari.

Il figlio peró é d’accordo con il rapimento e vuole usufruire anche lui del denaro del padre, quindi si mette d’accordo con i ragazzi, per elaborare un piano efficace.

Tutto va storto

Dopo una serie di vicende che mettono in crisi i quattro ragazzi, Rex uccide suo padre e Nick, Kurt e Dale, scoprono che in realtá il suo intento era prendere tutti i soldi e dare la colpa a loro.

Ma alla fine, i piani di Rex andranno a monte e il ragazzo sará arrestato e i tre amici saranno assolti da tutte le accuse.

Come ammazzare il capo 2: curiositá

In America il film é stato vietato ai minori di 17 anni non accompagnati da un’adulto, a causa dei suoi contenuti molto forti.

Si tratta di 3 film: Come ammazzare il capo e vivere felici, Come ammazzare il capo 2 e Come ammazzare il capo 3.

Il cast

Jason Bateman:Nick Hendriks

Jason Sudeikis : Kurt Buckman

Charlie Day: Dale Arbus

Jennifer Aniston: Julia Harris

Chris Pine: Rex Hanson

