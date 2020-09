Chi è Dayane Mello, concorrente del Grande Fratello Vip 2020″: età, biografia e curosità

Cenni biografici su Dayane Mello, concorrente del “Grande Fratello Vip 2020”.

Dayane Mello è una concorrente ufficiale del “Grande Fratello Vip 2020” che aprirà i battenti, in prima serata su Canale 5, il prossimo 14 settembre. Ecco, per voi, qualche cenno biografico su di lei.

Biografia e curiosità su Dayane Mello

Dayane Mello è nata a Joinville, il 27 febbraio 1989. All’età di sedici anni, viene notata da un talent scout e quindi, dopo aver vinto un concorso di bellezza, all’età di diciassette anni si trasferisce in Cile per iniziare una carriera come modella a livello internazionale. Inizia lavorare come modella attraverso un’agenzia di piccole dimensioni, affermandosi in poco tempo come una delle più note modelle cilene e venendo messa sotto contratto dall’egenzia “Elite Model Management”.

Protagonista di diverse cover e servizi fotografici, nel 2011 presta la sua immagine per un editoriale della rivista “Sportweek”, realizzato alle Isole Vergini per il numero da collezione dedicato ai costumi da bagno. Selezionata per le campagne pubblicitarie di noti brand internazionali come L’Oréal e Breil, lavora anche per Yamamay, Intimissimi, Pollini, Angelo Marani e Colmar. Partecipa, inoltre, ad alcuni videoclip musicali pubblicati dai rapper Will.i.am ed Emis Killa. Sotto contratto con l’agenzia Benegas Management, nell’autunno del 2014 debutta nella televisione italiana come concorrente della decima edizione di “Ballando con le stelle”, in onda su Rai 1, in coppia con il ballerino Samuel Peron, ottenendo il sesto posto in semifinale.

Nell’estate 2014, sono state scattate le foto del suo calendario sexy per la rivista “For Men Magazine”. Nel 2015, partecipa, insieme all’alpinista Stefano Degiorgis, alla prima edizione, andata in onda nell’autunno 2015, del reality show di Rai 2 “Monte Bianco – Sfida verticale”, arrivando fino alla semifinale ottenendo il quarto posto. Nel 2017, partecipa a “L’Isola dei Famosi”. All’inizio 2020, in coppia con Ema Kovač, con la quale forma la coppia de “Le Top”, partecipa a “Pechino Express”.

Per quanto riguarda la vita privata, è stata legata sentimentalmente al modello italiano Stefano Sala, da cui nell’aprile 2014 ha avuto la figlia Sofia.

Maria Rita Gagliardi

