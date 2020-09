Ha un incidente e chiama l’ex compagno: “Sto bene”. Sara è morta 24 ore dopo

Una mamma ed estetista di 42 anni è morta 24 ore dopo un incidente stradale nel quale, apparentemente, non aveva riportato ferite. Ha perso i sensi poco dopo aver rassicurato telefonicamente l’ex compagno

Ha avuto un’incidente stradale non riportando apparentemente ferite ma 24 ore dopo il sinistro stradale è deceduta. Si è spenta a soli 42 anni Sara Pizzato, mamma ed estetista, conosciuta dai residenti di Bassano, comune del quale era stata anche assessore, oltre che direttore del Consorzio tabacchi. Lo schianto è avvenuto sulla strada per Cremona, come riportato dal Giornale di Vicenza, che stava raggiungendo per prendere parte ad un corso di aggiornamento.

La ricostruzione dei fatti

Secondo la ricostruzione dei fatti si sarebbe scontrata contro un tir ma sarebbe scesa dall’auto sulle proprie gambe, allertando poco dopo l’ex compagno al quale ha spiegato di aver avuto un incidente e di stare bene, seppur scossa e spaventata. Pochi minuti dopo quella telefonata però Sara è caduta a terra perdendo i sensi: soccorsa e trasportata in codice rosso in ospedale, i medici hanno capito subito che la situazione era estremamente grave. La 42enne è stata operata urgentemente ma purtroppo non ce l’ha fatta, stroncata da un’emorragia cerebrale.

