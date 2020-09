Omicidio Willy Monteiro, Salvini a Fuori dal Coro preferisce parlare delle palestre

Il leader della Lega a Fuori dal coro dice la sua sull’omicidio di Willy Monteiro, e sposta il focus della discussione sulle palestre e le colpe della sinistra

“Quei quattro che hanno ucciso, per quanto mi riguarda, stanno in carcere finché campano”@matteosalvinimi sulla morte di #WillyMonteiro, il ragazzo picchiato a morte #Fuoridalcoro pic.twitter.com/bCbkpkuS4o — Fuori dal coro (@fuoridalcorotv) September 8, 2020

“È colpa di una certa politica di destra, Meloni, Salvini…lei non sente responsabilità?”: la domanda di Mario Giordano punta al cuore della questione: al di là dei risvolti giuridici della vicenda, che vedranno sicuramente incriminati gli assassini del giovane Willy, quello che la politica dovrebbe fare è iniziare ad interrogarsi sul perché episodi del genere possano accadere.

“In fin dei conti cos’hanno fatto? Niente. Hanno solo ucciso un extracomunitario”, ha riferito un parente di uno degli indagati. Parole, queste, che vanno lette con una lente ben precisa: quella del razzismo. Come d’altronde razzisti sono stati i commenti che hanno augurato a “quell’egiziano di me*** di bruciare all’inferno”.

Gli assassini di #WillyMonteiro non vengono da un humus razzista e fascista? Ecco ulteriori prove: Le parole su Fb dei titolari del Nai Bistrot, amico e difensore dei criminali e che ora ha chiuso la pagina del locale: pic.twitter.com/JD4B6dlBor — Barbara Collevecchio (@colvieux) September 8, 2020

Le palestre e i “vaneggiamenti della sinistra”

Ma Salvini non si sofferma su questo aspetto: ciò che ha posto in evidenza durante il programma è la questione delle palestre, un ambiente frequentato dagli assassini di Willy: “Leggevo che qualcuno metteva in discussione l’esistenza delle palestre e delle arti marziali. Ma adesso ma veramente c’è qualcuno che sta perdendo il senno a sinistra“, ha detto il capitano, che si è detto non interessato a “se chi picchia è giallo, nero, rosso o verde”.

Fa pensare, però, il fatto che Gabriele e Marco Bianchi fossero sostenitori della Lega e che un simpatizzante di Fratelli d’Italia, che aveva messo come cornice della sua foto copertina il simbolo di FdI, abbia scritto: “Come godo che avete tolto di mezzo Ciao, Martina De Marcoquello scimpanzè”.

