Chi è Myriam Catania, concorrente del Grande Fratello Vip 2020: età, biografia e curiosità

Myriam Catania è ufficialmente una concorrente del “Grande Fratello Vip 2020” che aprirà ufficialmente i battenti il prossimo 14 settembre, in prima serata su Canale 5. Ecco, per voi, qualche cenno biografico su di lei.

Biografia e curiosità su Myriam Catania

Myriam Catania è nata a Roma, il 12 dicembre 1979. Figlia di Rossella Izzoe di Vincenzo Catania, di professione ginecologo, inizia a lavorare giovanissima come doppiatrice e attrice. È comparsa in numerose fiction tv e ha doppiato attrici come Keira Knightley nella trilogia “Pirati dei Caraibi”, Jessica Alba in “Le nuove avventure di Flipper” e “Dark Angel”, Alyson Hannigan in “Buffy l’ammazzavampiri”, Alexis Bledel nel ruolo di Rory Gilmore in “Una mamma per amica” e Nikki Cox nella serie “Nikki”.

Nel 1985, prende parte alla fiction “Un ponte per Terabithia”. Da lì parteciperà anche ad altre produzioni come “Una donna per amico”, “Provaci ancora Prof!”, nonché diversi lungometraggi, fra cui gli ultimi “Lasciami per sempre” di Simona Izzo e “Anche senza di te” di Francesco Bonelli.

Per quanto riguarda la vita privata, nel 2004 conosce Luca Argentero Dopo cinque anni di fidanzamento, i due decidono di sposarsi, ma si separano nel 2016, dopo una crisi. Attualmente è la compagna di Quentin Kammermann,un pubblicitario francese conosciuto ad Ibiza, dal quale ha avuto un figlio, Jacques, nato nel maggio 2017.

