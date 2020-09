Chi sono Maria Teresa Ruta e Guenda Goria, concorrenti del Grande Fratello Vip 2020: età, biografia e curiosità

Cenni biografici su Maria Teresa Ruta e Guenda Goria, concorrenti del “Grande Fratello Vip 2020”.

Maria Teresa Ruta e Guenda Goria sono concorrenti ufficiali del “Grande Fratello Vip 2020” che aprirà ufficialmente i battenti il prossimo 14 settembre, in prima serata su Canale 5. Madre e figlia gareggiano come un unico concorrente. Ecco, per voi, qualche cenno biografico su di loro.

Biografia e curiosità su Maria Teresa Ruta e Guenda Goria

Maria Teresa Ruta è nata a Torino, il 23 aprile 1960. Nata da padre siciliano e madre calabrese, è nipote dell’omonima annunciatrice e conduttrice attiva negli anni cinquanta. Da piccola, è cresciuta nel quartiere Borgo San Paolo di Torino, in un caseggiato davanti al centro sportivo calcistico della Lancia, nella stessa città, studia fino alle scuole superiori, tuttavia già nel 1976 entra nello spettacolo, partecipando al concorso di bellezza Miss Muretto di Alassio, in Liguria, e risultando vincitrice. L’anno dopo, si divide già tra Torino e Roma, dove inizia a fare dei provini, e dove subirà un tentativo di stupro a Trastevere il pomeriggio del 14 agosto 1977. Nel 1978, comincia a recitare in teatro nella compagnia torinese di Carlo Campanini, alternando con il lavoro di fotomodella, comparsa e controfigura cinematografica a Roma.

Negli anni ’80, inizia a muovere i primi passi in televisione, come valletta in varietà televisivi della Rai come “Signorine grandi firme”, accanto a Carmen Russo, e le prime esperienze come presentatrice nel 1984 con la trasmissione sportiva Caccia al 13 in onda su Rete 4. Dal 1986 al 1991, affianca Sandro Ciotti nella conduzione della “Domenica Sportiva”, come giornalista sportiva. Nel 1991, passa anche alla trasmissione sportiva “Il Processo del Lunedì”, come inviata. In questo periodo, fino al 1994, conduce sei edizioni dello “Zecchino D’Oro” e nel 1988 il contenitore estivo del mezzogiorno di Rai 1 “Porto Matto”. Nell’autunno del 1989, conduce il gioco della tombola all’interno della trasmissione di Rai 1 “Italia Mia”.

Negli anni ’90 abbandona progressivamente la carriera di giornalista sportiva per dedicarsi maggiormente a programmi di intrattenimento, come “Giochi senza frontiere”, che conduce nelle edizioni del 1992 e del 1993. Dello stesso programma, nel 1992, conduce la versione invernale, intitolata “Questa pazza pazza neve”. Nella stagione 1993-94 presenta il programma per ragazzi di Rai 1 “Uno per tutti”. Nel 1994, inoltre, conduce “Uno Mattina Estate”. Tra il 1995 e il 1996, conduce due edizioni di “Sala giochi”. Da settembre a dicembre 1996, conduce “Unomattina”. Passata nuovamente a Mediaset nell’autunno 1997, conduce la trasmissione di cucina e benessere “Vivere bene”, nelle stagioni 1997-98 e 1998-99. Nella stagione 1999-2000, sempre su Canale 5, è alla guida del talk show del mezzogiorno “A tu per tu”.

Dal settembre 2000 all’aprile 2001, sostituisce Iva Zanicchi e conduce su Rete 4 l’ultima edizione di “Ok, il prezzo è giusto!”. Nella stagione 2001-2002, conduce il programma per ragazzi “Bravo Bravissimo club”. Nella prima metà degli anni 2000, partecipa alla soap opera “Un posto al sole”, interpretando sé stessa, e condotto programmi di medicina su Odeon TV e calcistici su Telenorba. Nell’autunno successivo, partecipa come concorrente alla prima edizione del reality show di successo “L’isola dei famosi” su Rai 2, condotto da Simona Ventura, venendo eliminata nel corso della sesta puntata con il 72% dei voti. Nell’estate 2004. presenta su Rai 2 il talk-show pomeridiano “Estate sul 2”, versione estiva de “L’Italia sul 2”.

Dal 26 agosto 2012, passa al canale del digitale terrestre Vero Capri, dove conduce diversi talk show. Nel 2018, con Patrizia Rossetti, con la quale forma la coppia delle “Signore della tv”, vince “Pechino Express”. E’ stata anche attrice e cantante.

Per quanto riguarda la vita privata, nel 1987 ha sposato il giornalista sportivo e conduttore Amedeo Goria. Dal matrimonio sono nati due figli: Guendalina, detta Guenda e Gianamedeo. Il matrimonio si conclude nel 1999 e nel 2004 arriva il divorzio. Dal 2006, è legata sentimentalmente al fisioterapista Roberto Zappulla, con cui si è poi sposata nel 2015.

Guenda Goria è nata nel 1998 ed è figlia di Maria Teresa Ruta ed Amedeo Goria. Diplomata in recitazione al The Actor’s Academy di Milano, ha studiato danza per dieci anni e possiede un diploma anche in pianoforte, conseguito al Conservatorio Verdi di Milano. Inoltre, è laureata in Filosofia ed Estetica all’Università degli Studi di Milano. In tv, conduce il programma “Sun Splash Festival” sul canale All Music e recita nella fiction “Crimini”. Quindi, partecipa al reality show “L’Isola dei Famosi”. Successivamente, recita in alcune serie televisive, tra cui “Così fan tutte”, accanto ad Alessia Marcuzzi. Al cinema, nel 2014 è nel cast di “Anita B.” e l’anno successivo di “Il racconto dei racconti”, per la regia di Matteo Garrone.

Per quanto riguarda la vita privata, è fidanzata con l’imprenditore romano Stefano Rotondo, di vent’anni più grande di lei.

Maria Rita Gagliardi

Iscriviti al canale Telegram di NewNotizie per non perdere nessun aggiornamento: CLICCA QUI!