Festival di Venezia, bacio hot fra Elisa De Panicis e Mila Suarez sul tappeto rosso

Le due ex Grande Fratello Vip, Elisa De Panicis e Mila Suarez, sono state protagoniste di un bacio hot con la lingua sul red carpet del Festival di Venezia.

Al Festival di Venezia i fotografi hanno catturato il momento esatto in cui Elisa De Panicis e Mila Suarez si sono scambiate un appassionato bacio hot con la lingua. Le due ex partecipanti del Grande Fratello Vip si sono rese protagoniste di questo gesto che ha lasciato di stucco un po’ tutti.

Le due influencer sono state interrotte nel loro gesto appassionato dall’arrivo di due membri della sicurezza, i quali hanno dovuto separare le due ragazze.

Bacio hot fra le due influencer Elisa De Panicis e Mila Suarez sul red carpet del Festival di Venezia

Questo gesto è sicuramente da intendersi come un chiaro messaggio contro l’omofobia, in un contesto molto importante come il Festival di Venezia. Non mancano, comunque, i maligni nel pensare al gesto come a una chiara pubblicità per le due influencer: un modo, insomma, per far parlare di loro su ogni giornale.

Dopo l’intenso bacio, le due influencer si sono rese protagoniste di pose per i fotografi, che le hanno immortalate con i loro abiti dalle scollature profonde e dalle forti trasparenze.

