Stasera in tv, Tre manifesti a Ebbing, Missouri: trama, cast e curiosità

Tre manifesti a Ebbing, Missouri, è un film italiano del 2017, diretto da Martin Mcdonagh.

Il film andrà in onda stasera, giovedì 10 settembre, in prima serata su Rai 3.

Tre manifesti a Ebbing, Missouri: trama

A sette mesi dalla morte di sua figlia, assassinata brutalmente, Mildred Hayes decide di affittare 3 manifesti pubblicitari in disuso, per scriverci sopra le seguenti frasi: “Stuprata mentre stava morendo”, “E ancora nessun arresto”, “Come mai, sceriffo Willoughby”.

La popolazione, da sempre vicina alla donna a causa della tragica scomparsa subita, in questa situazione, invece, si schiera dalla parte dello sceriffo, che come confermano alcune voci di paese, soffrirebbe di un male incurabile in stadio terminale.

Mildred e suo figlio, che non condivide i comportamenti della madre, iniziano ad essere vittime di minacce e soprusi.

Bill Willoughby, capisce la rabbia della donna, ma è convinto che lui e i suoi uomini abbiano fatto tutto il possibile per trovare i colpevoli della morte di sua figlia, ma invano.

La morte dello sceriffo

L’ex marito di Mildred, attribuisce a lei la colpa della morte della loro figlia, in quanto quel giorno si era rifiutata di prestarle la macchina, costringendola dunque, ad andare a piedi.

Nel frattempo Bill muore suicida e lascia tre lettere: una per sua moglie, una per Jason e l’altra per Mildred, nella quale la avvisa di non essere stata lei la causa del suo suicidio, ma la sua tremenda malattia.

Jason, una sera in un pub, sente una conversazione di un uomo, nel quale si vanta di aver violentato e ucciso una ragazza molti mesi prima.

Sicurissimo che si tratti della figlia di Mildred, va da lei per avvisarla e i due sceglieranno cosa fare dell’uomo.

Tre manifesti a Ebbing, Missouri: curiosità

Il film ha ricevuto molti consensi dalla critica nel corso della 74esima Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia.

Il cast

Frances McDormand: Mildred Hayes

Woody Harrelson: sceriffo Bill Willoughby

Sam Rockwell: Jason Dixon

John Hawkes: Charlie Hayes

Caleb Landry Jones: Red Welby

Lucas Hedges: Robbie Hayes

