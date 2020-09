Chi è Andrea Zelletta, concorrente del Grande Fratello Vip 2020: età, biografia e curiosità

Cenni biografici su Andrea Zelletta, concorrente del “Grande Fratello Vip 2020”.

Andrea Zelletta è ufficialmente un concorrente del “Grande Fratello Vip 2020” che aprirà ufficialmente i battenti il prossimo 14 settembre, in prima serata su Canale 5. Ecco, per voi, qualche cenno biografico su di lui.

Biografia e curiosità su Andrea Zelletta

Andrea Zelletta è nato a Taranto, il 2 luglio 1994. Cresce in una famiglia unita ed è particolarmente legato a sua sorella Alessia. Lavora come modello ed è stato testimonial di diversi brand, tra i quali Armani, Dolce & Gabbana, Guess e Zuiki. Per Armani, ha lavorato con l’amico Paul Ferrari. In passato, ha giocato anche a calcio a livello professionistico militando in Serie D. Una volta trasferitosi a Milano, abbandona il sogno di diventare un calciatore, a causa di alcuni infortuni. Alla carriera di modello, da grande amante dello sport, affianca quella di personal trainer. Attualmente, grazie alla grande popolarità raggiunta in tv, lavora come influencer su Instagram.

Nella stagione 2018-2019, è stato tronista a “Uomini e Donne”, al posto di Andrea Cerioli. Alla fine del percorso all’interno del programma condotto da Maria De Filippi, ha scelto Natalia Paragoni, sua attuale fidanzata. La coppia, nella primavera 2020, è stata protagonista di uno scherzo de “Le Iene”, durante il quale dove lui le confessava, fingendo, di averla tradita, scatenando la gelosia funesta della ragazza. In passato, è stato fidanzato con la modella e influencer Victoria Stella Doritou, attuale fidanzata del cantante Irama.

