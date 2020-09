Chi è Francesca Pepe, concorrente del Grande Fratello Vip 2020: età, biografia e curiosità

Cenni biografici su Francesca Pepe, concorrente del “Grande Fratello Vip 2020”.

Francesca Pepe è ufficialmente una concorrente del “Grande Fratello Vip 2020” che aprirà ufficialmente i battenti il prossimo 14 settembre, in prima serata su Canale 5. Ecco, per voi, qualche cenno biografico su di lei.

Biografia e curiosità su Francesca Pepe

Francesca Pepe è nata a Sarzana, in Liguria, nel 1996. Fin da giovanissima, è una grande appassionata di moda e nel 2016 vince il concorso di bellezza “Miss Europa”. In seguito alla vittoria del concorso, posa per la famosa rivista “Playboy”. Riguardo a tale esperienza, ha dichiarato: “Ho pensato che guardare un corpo naturale di una ragazza giovane che esprime sensualità e purezza, come nel mio caso, sia una cosa bella… e così è stato. Quando mi hanno chiamata e proposto il servizio fotografico non ho potuto dire di no, devo ringraziare pubblicamente il fotografo Emanuele Appendino che mi ha tranquillizzata e messa a mio agio… è bastato parlare qualche minuto insieme a lui ed è stato tutto naturalissimo”.

Attualmente, è un’influencer, molto seguita su Instagram. Grande tifosa del Milan, per tenersi in forma si allena molte ore al giorno. La parte che maggiormente preferisce del suo corpo sono gli occhi.

Per quanto riguarda la vita privata, attualmente è single e vive da sola a Milano. In passato, è stata fidanzata con Vittorio Sgarbi. Ha conosciuto il noto critico d’arte durante il “Festival di Sanremo 2017” e nonostante tra loro ci fossero quarant’anni di differenza d’età, l’intesa è stata immediata.

