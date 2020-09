Chi è Luciano Teodori, marito di Gigliola Cinquetti: curiosità e biografia

Scopriamo qualcosa in più sul marito della famosissima cantante italiana Gigliola Cinquetti: chi è Luciano Teodori, curiosità e biografia.

Rimasto sempre nell’ombra e da sempre geloso della sua privacy, non si sa molto di Luciano Teodori. Nato a Tivoli, Luciano si è innamorato perdutamente di Gigliola e l’ha sposata in gran segreto nel 1979. La coppia è la dimostrazione vivente di come sia possibile essere famosi e non dare spazio in nessun modo al gossip o a presunti scandali. Pur di mantenere segrete le nozze, i due evitarono persino di festeggiare lo sposalizio.

A confessarlo è stata la stessa cantante in un’intervista concessa al figlio Costantino: “Ero talmente abituata alla segretezza, alla riservatezza, che quando mi sono sposata all’inizio non l’ho detto a nessuno”. D’altronde si trattava di una passione irresistibile, nata poco dopo il loro incontro e pochi avrebbero compreso: “Io – spiega Luciano – ero in una casa di pescatori con alcuni amici di Verona. Il destino ci ha fatto incontrare casualmente altre due volte e alla terza non ci siamo più lasciati. Siamo rimasti appiccicati per tre mesi e ci siamo sposati”.

Chi è Luciano Teodori

La vita di Luciano è stata caratterizzata anche da un altro grande amore: quello per il giornalismo. Teodori, infatti, è un giornalista da decenni e questo suo amore per la professione ha letteralmente ispirato anche la sua famiglia. Gigliola negli anni ’80 ha fatto l’inviata per Fininvest e Rai, mentre il figlio Costantino si è laureato in giornalismo ed ha seguito le sue orme.

Sebbene ami la sua riservatezza ed abbia accolto con piacere la decisione della moglie di dedicarsi alla famiglia, nel 2013 Luciano ha organizzato un ritorno sulle scene per Gigliola. Un regalo gradito, al quale però non è seguito un nuovo inizio in ambito musicale. Di recente Teodori ha pubblicato un libro intitolato ‘L’impossibilità di essere paranormale’.

