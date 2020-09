Chi è Pierpaolo Petrelli, concorrente del Grande Fratello Vip 2020: età, biografia e curiosità

Cenni biografici su Pierpaolo Petrelli, concorrente del “Grande Fratello Vip 2020”.

Pierpaolo Petrelli è ufficialmente un concorrente del “Grande Fratello Vip 2020” che aprirà ufficialmente i battenti il prossimo 14 settembre, in prima serata su Canale 5. Ecco, per voi, qualche cenno biografico su di lui

Biografia e curiosità su Pierpaolo Petrelli

Pierpaolo Petrelli è nato a Maratea, in provincia di Potenza, nel 1995. Dopo essersi diplomato al Liceo scientifico si è trasferito a Roma per studiare Giurisprudenza all’Università “La Sapienza”. Col sogno di diventare un avvocato, svolge diversi lavori, per mantenersi agli studi: prima cameriere in una discoteca di Roma, poi bagnino in piscina.

Muove i primi passi in televisione, nel 2013, come ballerino figurante a “I migliori anni”, programma condotto da Carlo Conti su Raiuno. Diventa popolare al grande pubblico come uno dei “Velini” di “Striscia La Notizia”, in coppia con Elia Fongaro. Alla fine del 2018, ha partecipato a “Uomini e Donne”, come corteggiatore di Teresa Langella.

Ama praticare lo sport e oltre al calcio, è un grande appassionato di canottaggio. Tifoso della Juventus, il suo calciatore preferito è Alessandro Del Piero.

Per quanto riguarda la vita privata, è stato fidanzato con la showgirl Ariadna Romero, dalla quale ha avuto un figlio, Leonardo. Successivamente, avrebbe intrapreso una relazione con la disc jockey Jay Gigli.

Maria Rita Gagliardi

