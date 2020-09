Claudia Maria Capellini: curiosità e biografia sulla fidanzata di Giorgio Panariello

Claudia Maria Capellini, è nata a Cremona, il 16 marzo 1986.

Di professione fa la modella ed è famosa anche per la sua relazione con Giorgio Panariello.

La loro differenza di età, è stata spesso al centro dei riflettori.

Andiamo a scoprire qualcosa di più sulla giovane ragazza, che ha conquistato il cuore dell’attore e show man italiano.

Claudia Maria Capellini: biografia

Claudia Maria Capellini, si è trasferita a Milano molti anni fa, dove ha iniziato a lavorare come PR in alcuni locali milanesi e come modella.

Il suo account Instagram conta poco più di 18 mila followers. Non si può dire certamente che abbia numeri importanti, ma i suoi seguaci, sembrano seguirla con molto entusiasmo e passione.

La storia con Giorgio Panariello

La modella e Panariello, si sono conosciuti tramite amici nel 2017 e da allora non si sono più lasciati.

La loro love story va a gonfie vele, nonostante le varie critiche maligne per i molti anni di differenza, che sono in totale, 26.

Ma si sa, l’amore non ha età e loro sono anche una coppia discreta, che non ama molto essere al centro dell’attenzione.

Giorgio Panariello, come riferito nella celebre trasmissione condotta da Mara Venier, Domenica in, ha dichiarato che tra loro, fino in questo momento, ci sono stati solo alti e che stanno molto bene insieme.

Che dire? Auguri!

Iscriviti al canale Telegram di NewNotizie per non perdere nessun aggiornamento: CLICCA QUI!