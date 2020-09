L’indovinello degli animali nella stanza, qual è la risposta esatta? Occhio all’inganno

Specialmente nei mesi di lockdown, quando le misure imposte dal governo portavano a stare maggiormente sui social, hanno fatto furore alcuni indovinelli molto simpatici e stimolanti.

Uno di questi è l’indovinello degli animali in una stanza, che è tornato in auge in questi ultimi giorni, con molte persone che si stanno scervellando per capire quale sia la soluzione dell’enigma.

Ma cosa dice esattamente l’indovinello? “Entri in una stanza e sul letto ci sono 2 cani, 4 gatti, una giraffa, 5 mucche e un’anatra, con 3 galline che volano sopra una sedia; quante gambe ci sono sul pavimento?”, chiede l’enigma, aggiungendo: “Se indovini, cancellerò la tua risposta, e devi ripostare dicendo che hai vinto contro di me”.

La soluzione all’indovinello? Non è poi così difficile…

Naturalmente non diamo la risposta all’indovinello per non togliervi il gusto di arrivarci da soli. Tuttavia, la testata “NonSolo.tv” fornisce un aiuto per affrontare il procedimento nel migliore dei modi.

Tenendo presente che le zampe di tutti gli animali che sono sul letto o che volano non devono essere contate, bisognerebbe sommare le proprie gambe, quelle del letto e quelle della sedia. Due le nostre, quattro quelle del letto e infine quattro quelle della sedia.

Il calcolo è quindi molto più semplice di quello che si crede.

